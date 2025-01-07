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大罷免延燒…馬文君因1事炸鍋 怒批陳時中「太離譜」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
政務委員陳時中到草屯輔選喊出大罷免，立委馬文君怒批陳「太離譜」，無視自己身分，揚言要罷免監督自己的立委。圖／立委馬文君提供
政務委員陳時中到草屯輔選喊出大罷免，立委馬文君怒批陳「太離譜」，無視自己身分，揚言要罷免監督自己的立委。圖／立委馬文君提供

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，行政院政務委員陳時中到南投也附和喊出，2月1日起大罷免，引發爭議。國民黨團今決議罷免38區域綠委，立委馬文君則怒批陳時中「太離譜」，無視自己身分，揚言要罷免監督自己的立委。

民進黨立院黨團總召柯建銘近日揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委。行政院政務委員陳時中到南投為草屯鎮長補選站台，更附和喊出，「2月1日起就要大罷免，一路走下去，讓台灣政治撥亂反正。」

陳強調，1月18日草屯補選是藍白強行通過財劃法、憲訴法、選罷法後的首場地方選舉，全國都在看，地方要展現基層民意，用選票表達人民憤怒，向立院亂象表達不滿，再來2月1日起就要大罷免，一路走下去，讓台灣政治撥亂反正。

對此，立委馬文君表示，草屯鎮長補選是因為前鎮長簡景賢猝逝，對草屯鎮、南投鄉親的一大損失，大家心裡都還帶著酸楚不捨，民進黨的政客卻絡繹來到草屯站台助選，不尊重故鎮長、不尊重草屯、不尊重鄉親，更怒批陳時中「太離譜」。

她表示，陳時中無視自己政務委員的身分，跑到草屯來大談罷免，揚言要罷免監督自己的立委，況且這與草屯鄉親的生活福祉有何關係，根本不是真正關心草屯，只是消費草屯，操弄媒體，攫取利益，她為此呼籲草屯鄉親補選要團結守護家園。

罷免

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