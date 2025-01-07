藍嗆罷免38席區域綠委 吳思瑤：不樂見罷免成政治報復
民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋出「雙罷」，點燃朝野戰火，國民黨立院黨團決議全面開戰，揚言罷免民進黨38席區域立委。民進黨團幹事長吳思瑤強調，罷免是憲法賦予人民的權利，不樂見此權利成為國民黨人自認的「以罷制罷」，這就是政治報復。
朝野對抗越演越烈，柯建銘6日拋出罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及41席國民黨區域立委，國民黨隨即點名要罷免吳思瑤等4名綠委，國民黨立委賴士葆今稱藍營將全面開戰，將分階段罷免民進黨38位區域立委，第一階段鎖定比較容易罷免的區域，以此回應柯建銘。
對此，吳思瑤指出，罷免是憲法賦予人民的權利，再次檢視立委適任性、專業度，民進黨團在立委專業表現和基層服務上都深具底氣；她強調，不樂見罷免成為國民黨人自己承認的「以罷制罷」，這就是政治報復，如此而已。
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