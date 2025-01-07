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全面開戰 賴士葆：國民黨團決議罷38區域綠委
民進黨立院黨團總召柯建銘6日揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委。國民黨立委賴士葆今天表示，國民黨立院黨團大會決議，全面開戰，罷免民進黨38席區域立委，預計分階段進行。
國民黨團今天舉行黨團大會，賴士葆表示，黨團已經決議，民進黨要全面罷免，他們也要全面罷免反制，不是只有罷免4位民進黨立委，而是罷免38位，全面開戰，預計分階段進行，第一階段鎖定比較容易罷免的區域，以此來回應柯建銘。
賴士葆也正告民進黨，賴清德總統的得票率只有四成，藍白合起來絕對壓過綠營，柯建銘算盤都不會算，越活越回去，還以為民進黨全面執政，罷掉改選後席次會增加，但他不管是橫的看、豎的看、直的看，罷掉再改選民進黨席次一定掉，因為老百姓討厭兩年要選舉三次，全世界沒的民主國家在做這種事情。
至於行政院政務委員陳時中附和大罷免，賴士葆說，陳時中要下台，不然行政院長卓榮泰怎麼對立法院交代、負責，陳時中對在野立委開戰，預算是不要了嗎？
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