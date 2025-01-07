全面開戰 賴士葆：國民黨團決議罷38區域綠委

總統府在日前公布春聯，「六順和春」四個大字象徵著總統府期待來年是個春暖花開的運勢，賴總統在新年談話裡也強調「新的一年，台灣一定要團結一致」，讓台灣能「站穩腳步，大步向前」，更在記者追問下，表示要請立法院長韓國瑜喝咖啡，因為總統的工作是「團結朝野，化解分歧」。一席話言猶在耳，先是民進黨總召柯建銘在立法院發難要罷免韓國瑜，罷免國民黨41席立委，行政院政務委員陳時中也在助選時喊出了2月大罷免，都是要展開焦土戰爭的對決叫陣，藍營當然也不客氣要「以罷制罷」，這大罷免戰打下去，台灣社會來年豈有寧日？

2025-01-07 05:50