柯建銘拋雙罷 游淑慧：應立軍令狀 罷不成主動辭不分區

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者黃義書／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘拋罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及國民黨41席區域立委，似乎與黨中央不同調。國民黨議員游淑慧今在臉書說「柯建銘說要雙罷，一句老話：不罷是小狗。」但柯應要立下軍令狀，若罷不成，比照前立院長游錫堃、主動請辭不分區立委。

游淑慧說，老柯自己是不分區立委、不會死，就喊來讓別人倒霉、讓賴清德和民進黨難下台…，再一次證明「柯亂賴政」。

游說，「要戰來戰、以罷止罷」，柯建銘喊全面罷免是喊爽的，那國民黨就用「標靶罷免」、瞄準重點目標來反制。

罷免

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