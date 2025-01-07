冷眼集／「雙罷」別鬧 國政免亂鬥
立法院本會期將休會，民進黨團總召柯建銘揚言罷免立法院長韓國瑜及四十一位國民黨區域立委，眼看就要點燃「大罷免」引信。休會前，還有今年度中央政府總預算案及不少法案排隊力拚闖關，「雙罷」之火若延燒，恐波及待審的重要議案。
立法院上月三讀修正財劃法、選罷法、憲法訴訟法後，朝野進入法律攻防戰。但有了國會改革法案的覆議及聲請釋憲模式，朝野雖有攻防，基本上還維持「鬥而不破」。
不過，柯建銘不滿韓國瑜緩送財劃法、選罷法給總統公告，先是揚言罷韓，接著又喊出將罷免國民黨區域立委，朝野一下子拉高進入「無差別攻擊」，對立態勢急升，也讓後續的法律及議事攻防，平添更多變數。
特別是柯建銘的「雙罷」，緊接在賴清德總統新年談話邀請韓國瑜喝和解咖啡之後，更讓外界覺得突兀；除了民進黨中央稱並未研議，自家立委在柯建銘臉書留言區附和者也寥寥無幾，反映出綠營內部的觀望態度及尷尬之情。
韓國瑜昨天自嘲，展現國會議長的幽默及高度；柯建銘見狀回應，其實也可當做順勢下樓的台階。精明如老柯，既然綠營內部風向不對，反倒藍白群情憤慨，「雙罷」之議若可就此收手，不但化干戈為玉帛，也符合他期待的「立院新文化」。否則，綠營不肯善罷干休，藍營已揚言「以罷制罷」，朝野必是焦土一片。對賴總統而言，外有「川普2.0」新局待因應，內有「罷免大亂鬥」殘局待收拾，國政除了更加烏煙瘴氣，還能期待拿出什麼成績？
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