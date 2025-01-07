聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／「雙罷」別鬧 國政免亂鬥

聯合報／ 本報記者唐筱恬林河名

立法院本會期將休會，民進黨團總召柯建銘揚言罷免立法院長韓國瑜及四十一位國民黨區域立委，眼看就要點燃「大罷免」引信。休會前，還有今年度中央政府總預算案及不少法案排隊力拚闖關，「雙罷」之火若延燒，恐波及待審的重要議案。

立法院上月三讀修正財劃法、選罷法、憲法訴訟法後，朝野進入法律攻防戰。但有了國會改革法案的覆議及聲請釋憲模式，朝野雖有攻防，基本上還維持「鬥而不破」。

不過，柯建銘不滿韓國瑜緩送財劃法、選罷法給總統公告，先是揚言罷韓，接著又喊出將罷免國民黨區域立委，朝野一下子拉高進入「無差別攻擊」，對立態勢急升，也讓後續的法律及議事攻防，平添更多變數。

特別是柯建銘的「雙罷」，緊接在賴清德總統新年談話邀請韓國瑜喝和解咖啡之後，更讓外界覺得突兀；除了民進黨中央稱並未研議，自家立委在柯建銘臉書留言區附和者也寥寥無幾，反映出綠營內部的觀望態度及尷尬之情。

韓國瑜昨天自嘲，展現國會議長的幽默及高度；柯建銘見狀回應，其實也可當做順勢下樓的台階。精明如老柯，既然綠營內部風向不對，反倒藍白群情憤慨，「雙罷」之議若可就此收手，不但化干戈為玉帛，也符合他期待的「立院新文化」。否則，綠營不肯善罷干休，藍營已揚言「以罷制罷」，朝野必是焦土一片。對賴總統而言，外有「川普2.0」新局待因應，內有「罷免大亂鬥」殘局待收拾，國政除了更加烏煙瘴氣，還能期待拿出什麼成績？

罷免

延伸閱讀

警察退休金無共識 朝野吵不休送院會

韓國瑜自嘲馬上就要被罷免 「最後一次主持朝野協商」

總召職位近黃昏？柯建銘自認「31年來最成熟、有智慧」

影／「夕陽無限好 卻是在黃昏」 柯建銘：杖打藍白、杖打小鬼

相關新聞

與柯建銘雙罷不同調？賴總統笑而未答

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拋「雙罷」，要罷免立法院長韓國瑜及四十一席國民黨區域立委，被認為與民進黨中央不同調。賴清德...

柯建銘拋雙罷 游淑慧：應立軍令狀 罷不成主動辭不分區

民進黨立院黨團總召柯建銘拋罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及國民黨41席區域立委，似乎與黨中央不同調。國民黨議員游淑慧今...

陳時中也喊大罷免 藍營指「搶先卓榮泰代表政院」酸：有望當「酒悾」院長

行政院政務委員陳時中昨天喊2月1日將發動大罷免潮。國民黨今天表示，陳時中身為行政院政委，竟然搶先卓榮泰代表行政院發言，聲...

綠高層 不樂見全面開戰

民進黨立院黨團總召柯建銘高喊「雙罷」，卻因事前未與黨政高層溝通，引發內部矛盾。民進黨團幹事長吳思瑤昨稱，柯感慨國會亂象，...

韓國瑜自嘲：最後一次主持協商

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日高喊「雙罷」，要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及藍營四十一位區域立委。韓國瑜昨集朝野...

冷眼集／「雙罷」別鬧 國政免亂鬥

立法院本會期將休會，民進黨團總召柯建銘揚言罷免立法院長韓國瑜及四十一位國民黨區域立委，眼看就要點燃「大罷免」引信。休會前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。