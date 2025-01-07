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韓國瑜自嘲：最後一次主持協商

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰黃婉婷／台北報導
立法院長韓國瑜（右二）昨天召集朝野黨團協商時，自嘲可能是「最後一次主持協商」，因為「馬上要被罷免了」；民進黨團總召柯建銘（左）見狀笑稱「不希望一語成讖」。記者黃義書／攝影
立法院長韓國瑜（右二）昨天召集朝野黨團協商時，自嘲可能是「最後一次主持協商」，因為「馬上要被罷免了」；民進黨團總召柯建銘（左）見狀笑稱「不希望一語成讖」。記者黃義書／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日高喊「雙罷」，要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及藍營四十一位區域立委。韓國瑜昨集朝野協商，呼籲朝野氣氛融洽一點，還自嘲「這可能是我最後一次主持協商了，因為我馬上要被罷免了」；柯建銘見狀回應：「不希望一語成讖，大家老兄弟開玩笑一下。」

立法院進入法案大清倉，韓國瑜昨召集朝野協商，討論發展觀光條例、警察人員人事條例等多項法案；這也是柯建銘揚言罷免韓國瑜後，兩人首度出席同場會議。

韓國瑜一開場就先呼籲朝野開會「氣氛融洽一點、友善一點」，還自嘲「這可能是我最後一次主持協商了，因為我馬上要被罷免了，請大家多多給個面子」，引發現場一陣哄堂大笑。

對於韓國瑜無奈自嘲，柯建銘也回稱，跟韓國瑜是老同事，對方很有趣、想博君一笑，「他說可能是最後一次主持協商，我們不希望一語成讖，老兄弟互相開玩笑一下。」

柯建銘發言也強調，「希望立法院重塑新文化，以後不要再打架」。柯說，國民黨團總召傅崐萁霸氣十足，仗著藍白過半，一聲令下就讓帶大家衝撞，「不要忘記立法院還有柯總召，我今天拿拐杖來仗義執言、棒打藍白，你們自己小心一點。」

輪到民眾黨立委麥玉珍發言時則抱怨，柯建銘數度在協商場合「菸一支一支抽，我都快得肺癌了」，還提醒韓國瑜要注意；韓國瑜聽完也跟著搭話：「當院長真可憐，又要被罷免，又要得肺癌。」

傅崐萁發言時則大酸，「感謝」柯建銘還在立法院，讓很多新進立委能夠修煉人生品格，在不斷忍耐中成長，「這麼多青年孩子來到立法院服務，特別謝謝柯總召，能夠給大家有一個磨練的機會。」

柯建銘昨在協商前也指出，他拿著拐杖站在這裡，就是要「仗義執言，杖打藍白、杖打小鬼」，現在是藍白的垃圾時間，他們即將走入歷史焚化爐。他接著點名國民黨主席朱立倫及傅崐萁，「別找那些小鬼亂講，沒用的，難道沒有看到山雨欲來風滿樓嗎？」

罷免

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