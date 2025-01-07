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綠高層 不樂見全面開戰

聯合報／ 記者黃婉婷王千豪／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘高喊「雙罷」，卻因事前未與黨政高層溝通，引發內部矛盾。民進黨團幹事長吳思瑤昨稱，柯感慨國會亂象，個人「洞燭機先」創造議題，儘管回歸民意也是選項之一，但這是後續的事，當前黨內最大共識是「三大惡法」通過後，提起覆議、聲請暫時處分及釋憲，「做好角色分工」。

柯建銘所稱「雙罷」，意指罷免立法院長韓國瑜，也就是改選立法院正副院長，以及罷免四十一席國民黨區域立委。據了解，黨政高層不樂見全面開戰，對柯未獲黨內共識就爆衝感到為難；也有綠營立委不滿柯「個人發言卻要拖全黨下水」，但有人直言「不敢上車、也不敢唱衰」。

因此，近期民進黨內論述朝向這是柯建銘「個人發言」。吳思瑤昨受訪時為柯緩頰，指總統府、行政院、民進黨、民進黨團各司其職、充分合作，是長期運作機制。

吳思瑤指出，柯建銘洞燭機先，創造與引領議題，他對國會失序亂象相當感慨，認為要從結構性改變國會生態，恐怕是挽救國會民主的重要選項；但目前府院黨及黨團的共識是，選舉罷免法、財劃法、憲法訴訟法三大惡法通過後，提出覆議、聲請暫時處分及釋憲。

外接關注，柯建銘挑起黨內矛盾後，能否保住總召一職。國民黨立院黨團書記長林思銘稱，柯建銘像是奮力演給賴清德總統看，若賴認為柯「廉頗老矣」，曾任立法院副院長的民進黨立委蔡其昌將是可能人選。國民黨徐巧芯則認為，賴清德在柯建銘腳傷期間，都直接下指令給吳思瑤，吳應是下一任總召人選。

據了解，儘管黨政高層不解柯的做法，但對更換總召並無想法，一來是接班人選難尋，二來是柯熟稔議事攻防，而吳思瑤、蔡其昌志不在此。一名民進黨立委直指，蔡其昌目前有中華職棒會長身分，接總召會「吸仇恨值」，也會陷入角色衝突，現階段還是柯建銘最適合。

罷免

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