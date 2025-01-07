與柯建銘雙罷不同調？賴總統笑而未答

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拋「雙罷」，要罷免立法院長韓國瑜及四十一席國民黨區域立委，被認為與民進黨中央不同調。賴清德總統昨在新北出席獸醫節大會，媒體喊話：「總統支持雙罷國民黨、支持柯建銘言論？」賴未回應，僅舉手微笑致意。

稍後抵達的行政院長卓榮泰，也未回應媒體喊話雙罷問題。但出席同場活動的新北市長侯友宜表示，台灣社會需要的是團結，尤其內部的團結、和諧跟合作，台灣不需要仇恨式的動員，需要包容跟體諒。

對於賴清德總統曾喊話要團結台灣，但目前台灣社會陷入紛擾，侯友宜說，大家各退一步，互相替對方想一想，很多不同的意見，可以直接形成差異性縮小；台灣、中華民國是我們國家，大家好好合作，和諧讓台灣社會能更進步，這是人民的期待。

行政院政務委員陳時中前天出席南投草屯鎮長補選造勢，附和柯建銘喊出「二月一日起要拚大罷免」。民眾黨代理主席黃國昌昨天表示，卓榮泰有必要說清楚講明白，難道行政院聘請的政務委員，是要拿納稅人的錢搞政治鬥爭？民眾黨團要求立即撤換陳時中，否則將會具體反映在相關預算審查。

針對黃國昌的說法，行政院、陳時中辦公室沒有回應。

黃國昌昨在立院受訪時表示，針對柯建銘喊出罷免四十一位在野黨立委，自己聽了只有一個問題，「現在的民進黨主席，到底是賴清德還是柯建銘？柯建銘講的話算話嗎？他代表民進黨發言嗎？還是民進黨主席已經換人，從賴清德變成柯建銘了嗎？」

黃國昌也批評，陳時中作為政務委員，顯然已經極度不適任，先前立法院處理選罷法、憲法訴訟法、財劃法，陳時中接受綠營節目主持人訪問，當時也說出行政院長不要副署法案；陳時中當時的發言就已經踩紅線，現在又跳出來說要罷免在野黨立委，言行早已跨越政務委員該有的分際，民眾黨團要求立即撤換其職務，「行政院如果不依法撤換，將會反映在行政院的相關預算審查。」

國民黨團嗆：以罷制罷 走著瞧

國民黨立委李彥秀表示，民進黨已經成為失控的綠色威權，要對在野黨發起「民主內戰」；面對司法打壓與政治威嚇，在野黨沒有退縮的空間，更不能被「個個擊破」，藍白在立法院的合作，不僅是趨勢、未來式，更是現在進行式。

中廣前董事長趙少康也表示，既然民進黨當家鬧事，國民黨也不用太客氣，「以戰才能止戰」，民進黨如果真的敢發動罷免，國民黨就罷免幾個民進黨立委給他們看看。

國民黨團也嗆，國會殿堂不是柯建銘惡搞的鬥牛場，必有反制作為；一旦民進黨要發動仇恨式惡罷，國民黨將會挺身而出，捍衛台灣民主制衡，同時號召全台灣反對惡罷民眾站出來「以罷制罷」，民進黨走著瞧。

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