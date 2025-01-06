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陳時中也喊大罷免 藍營指「搶先卓榮泰代表政院」酸：有望當「酒悾」院長

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天表示，陳時中身為行政院政委，竟然搶先卓榮泰代表行政院發言，聲稱要罷免國民黨所有區域立委，原來有比陳時中選台北市長更好笑的事，就是看陳時中帶頭搞大罷免。圖／國民黨提供
國民黨今天表示，陳時中身為行政院政委，竟然搶先卓榮泰代表行政院發言，聲稱要罷免國民黨所有區域立委，原來有比陳時中選台北市長更好笑的事，就是看陳時中帶頭搞大罷免。圖／國民黨提供

行政院政務委員陳時中昨天喊2月1日將發動大罷免潮。國民黨今天表示，陳時中身為行政院政委，竟然搶先卓榮泰代表行政院發言，聲稱要罷免國民黨所有區域立委，原來有比陳時中選台北市長更好笑的事，就是看陳時中帶頭搞大罷免，國民黨由衷祝願陳時中能高升行政院長，慶賀笑話一樁。

國民黨表示，陳時中作為行政院政務官，掌握國家機器的權力，竟然帶頭罷免民意代表，足可見若不是民進黨已經鐵了心動用國家資源大搞政治鬥爭，落實民進黨「TEAM戒嚴」主張，效仿南韓尹錫悅大搞國會戒嚴，不然就是喝酒喝太多，酒後失言才胡言亂語，搞不清楚自己是誰。

國民黨表示，陳時中無視民主體制，此舉體現出，這世界上陳時中最懂守護的事情兩件事，一個是高端的價格，第二個就是民進黨輸不起的玻璃心。歷經立法院幾次表決之爭後，民進黨發現只靠著玩太鼓達人、打橄欖球的暴力技術無法取得民心，又無法靠論述來說服大眾，轉而想發動大罷免潮，靠著無理的仇恨操作讓立法院變成民進黨的樣子。

國民黨酸，陳時中此時越過行政院長卓榮泰大方宣布民進黨的執政方針是「大罷免」，不知道是不是也報名了民進黨的求職大會，想透過這次的大力演出，既保留內閣位子，競爭準行政院長。

針對大罷免潮，國民黨表示，譴責濫用民主體制的行為，陳時中的言行透露出，民進黨打算動用國家機器與行政資源，一方面作為單純的仇恨操作與政治報復，另一方面陳時中與柯建銘的瘋狂演出，更讓人驚悚的是民進黨人為了維護個人政治利益，竟想將整個國家拖入仇恨時間。

國民黨呼籲民進黨柯建銘、陳時中乃至賴清德等人早日認清事實，回歸本業專心為福國利民努力，而非本末倒置地想透過政治手段來實現民進黨的獨裁理想國。

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國民黨 柯建銘 罷免 行政院 陳時中

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