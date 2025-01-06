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影／陳時中挺大罷免 王定宇閃躲「陳講時，我不在場」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
陳時中昨到南投輔選喊出，2月1日起大罷免；立委王定宇今也到南投，但對陳喊大罷免，未正面回應，僅表示，陳在講時，他不在場。記者賴香珊／攝影
陳時中昨到南投輔選喊出，2月1日起大罷免；立委王定宇今也到南投，但對陳喊大罷免，未正面回應，僅表示，陳在講時，他不在場。記者賴香珊／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，行政院政務委員陳時中昨到南投輔選也喊出，2月1日起就要大罷免，讓台灣政治撥亂反正。立委王定宇今也到南投，但對陳喊大罷免，卻未正面回應，僅表示，陳時中在講的時候，他並不在場。

南投草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝，縣選委會公告1月18日補選投票，民進黨候選人蔡銘軒昨成立競選總部，政務委員陳時中到場站台，並表示，草屯補選是藍白強行通過財劃法、憲訴法、選罷法後的第一場地方選舉，全國都在看。

陳時中呼籲，地方選民要利用這次的草屯補選，展現基層民意，1月18日用選票表達人民的憤怒，向立法院亂象表達不滿，讓亂搞的人會怕，再來就是，2月1日起就要大罷免，一路走下去，讓台灣政治撥亂反正。

而今天換成立委王定宇到草屯，陪同蔡銘軒開記者會，對於陳時中喊出，2月1日起大罷免，王定宇卻未正面回應，僅表示，「陳時中在講的時候，我不在場啦」。

但王定宇強調，這場補選是國會違憲擴權，民怨高漲；憲法法庭被癱瘓，眾人覺得無能為力後的第一場公民投票，非常重要，不只選鎮長，實際上更是全台灣對目前政治樣態表達公民意願的選舉，對國會亂政的表態，草屯人這張票等於是幫台灣人投下這張票，也是能讓藍白停下來，思索失去民心，緩和國內混亂狀況。

對於大罷免，南投地方看法極端，綠營支持者有所期待，據了解，近期已有不少人向縣黨部詢問連署事宜；藍營支持者則好整以暇，多數認為按南投政治版圖，藍大於綠，且藍委深耕地方，想罷免很難。藍綠黨部均表示，現階段先完成補選。

柯建銘 王定宇 罷免 陳時中

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