韓國瑜主持朝野協商 自嘲可能是最後一次主持

立法院院長韓國瑜下午主持黨團協商，就發展觀光條例、警察人事條例與壯世代政策與產業促進法進行黨團協商。會議時韓國瑜開場自嘲表示，希望各黨團三長能好好的協商，因為這可能是自己主持最後一場黨團協商，因為馬上要被罷免了。

立法院下午召集協商討論多項法案，這也是柯建銘說要罷免韓國瑜後兩人首次現身同一場合。韓國瑜呼籲大家開會氣氛融洽一點，自嘲自己可能是最後一次主持協商了，因為馬上要被罷免了，聽完現場哄堂大笑。

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