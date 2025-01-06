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總召職位近黃昏？柯建銘自認「31年來最成熟、有智慧」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘拄著拐杖，面對「休息」一事，以一首詩「夕陽無限好 只是近黃昏」，應改成「夕陽無限好 卻是在黃昏」。人生走到此31年的立法院資歷，是最成熟，看了最多事，最穩健的時候，對自己的智慧很有自信。記者黃義書／攝影
民進黨團總召柯建銘拄著拐杖，面對「休息」一事，以一首詩「夕陽無限好 只是近黃昏」，應改成「夕陽無限好 卻是在黃昏」。人生走到此31年的立法院資歷，是最成熟，看了最多事，最穩健的時候，對自己的智慧很有自信。記者黃義書／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言罷免立法院長韓國瑜及41位國民黨區域立委，遭國民黨嗆說「總召職位近黃昏」，國民黨立院黨團總召傅崐萁更酸說沒休息好精神錯亂。柯指出，他在立法院服務31年，現在正是最成熟穩健、有智慧的時候，要拿拐杖「杖打藍白小鬼。」

柯建銘「雙罷」言論持續發酵，卻衍生黨內矛盾，疑似與民進黨中央黨部態度不同調，民進黨團幹事長吳思瑤指，這是柯個人洞燭先機創造話題。

對此，柯建銘稍早出席黨團協商前受訪指出，「洞燭先機也罷，胡言亂語也罷」，罷免是民意之所趨，沒有一人擋得住，季風過港、摧枯拉朽，這是大勢所趨、民意的展現，沒人能去主導或阻止，要認清這個事實。

針對傅崐萁喊話「回家好好休息」，朝野協商不要再吵架。柯建銘表示，自己在立法院31年，所有史實都在他腦袋裡面，沒人比他更清楚，是重要的智慧財產權；他也改編古人李商隱的詩成「夕陽無限好，卻是在黃昏」，自嘆人生走到這裡，現在是他成熟、看最多事情且最穩健的時候，也是最有智慧的時候，會講這種話的人當然是國民黨。

柯建銘隨即看向他的拐杖，他說，今天他拿著拐杖站在這裡，就是要「仗義執言，杖打藍白、杖打小鬼」，現在是藍白的垃圾時間，他們即將走入歷史焚化爐。

他接著點名國民黨主席朱立倫、傅崐萁，敬告讓國民黨走上死亡邊緣的領航者、受刑者，別找那些小鬼亂講沒用的，難道沒有看到山雨欲來風滿樓嗎？

此外，國民黨立委徐巧芯稱柯建銘曾透過隨扈投資中國大陸，柯建銘說，他早上已經委託律師提告刑事加重毀謗，高檢告國安問題，請他們好好面對法院，再亂講的話是一罪一罰；至於當年提凍結台獨黨綱是否跟投資中國有關？柯則喊「不要鬼扯」

柯建銘 罷免

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