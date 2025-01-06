影／「夕陽無限好 卻是在黃昏」 柯建銘：杖打藍白、杖打小鬼

民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊話要罷免立法院正、副院長韓國瑜和江啟臣進行改選，更揚言要罷免國民黨41名區域立委。對此柯建銘拄著拐杖出席立法院黨團協商前受訪表示，自己在立法院31年，沒有人一個人比自己更清楚、更了解，都在自己的腦袋中，是重要的智慧財產。

柯建銘以一首詩「夕陽無限好 只是近黃昏」，應改成「夕陽無限好 卻是在黃昏」，人生走到此31年的立法院資歷，是最成熟，看了最多事，最穩健的時候，對自己的智慧很有自信。柯建銘強調自己拿拐杖站在這裡，杖打藍白、杖打小鬼，並指現在是國民黨的垃圾時間。敬告國民黨走向死亡的領航者、送行者黨主席朱立倫、總召傅崐萁，好好去去論述如何加速死亡，而不是找個小鬼來亂纏，沒有用的，難道沒有看到山雨欲來風滿樓？ 民進黨團總召柯建銘拄著拐杖，面對「休息」一事，以一首詩「夕陽無限好 只是近黃昏」，應改成「夕陽無限好 卻是在黃昏」。人生走到此31年的立法院資歷，是最成熟，看了最多事，最穩健的時候，對自己的智慧很有自信。記者黃義書／攝影

商品推薦