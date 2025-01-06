【重磅快評】政壇唯二牙醫 解密陳時中為何力挺柯建銘

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言要罷免41位藍委，綠委回應冷淡，不過，政委陳時中隔天卻熱烈呼應喊出「2月1日起拚大罷免」，在野陣營質疑民進黨主席到底是賴清德還是柯建銘？陳時中有沒有把行政院長卓榮放在眼裡？陳時中其實政治歷練不淺，明知這次押錯寶，還是硬著頭皮押寶，還真是讓人好奇不已。

民進黨立院黨團總召柯建銘拋出罷免立法院長韓國瑜及41席國民黨區域立委「雙罷」言論，傳事先未與黨政高層，4日他在臉書發7千字長文，結果只有4名女綠委留言送暖，強烈的反差，讓外界感受到老柯人近黃昏的景況似乎已經來臨。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤是送暖的其中一人，她在臉書留言推崇柯建銘「總召信念無比強大，總在最關鍵之時堅守立場...」，但今天受訪卻很有技巧，指老柯對國會亂象強烈感慨，個人洞燭機先創造議題，但黨團攻防與國家元首高度的角色分工不同，會先處理有共識的方向，若要採取後續作為勢必要充分討論。

吳思瑤和前立法院副院長蔡其昌是被外界認為是可能接棒柯建銘的人選，前一陣子老柯傷病告假，賴清德即直接下指令給吳思瑤，吳此際談話的資訊值得外界解讀；吳雖在臉書留言吹捧老柯，但今天受訪卻說老柯是「個人洞燭機先創造議題」，講白一點，這當然不是賴清德的意思，這也說明民進黨51名立委，為何只有4人對老柯送暖。

不過，大勢如此，陳時中為何還要跳出來力挺柯建銘？陳時中昨天在民進黨草屯鎮長參選人蔡銘軒競選總部指出 ，這場補選是財劃法、憲訴法、選罷法被「亂搞」後首場選舉，18日投票一定要表達人民憤怒，展現民意，2月1日起就要「大罷免」，一路走下去，讓台灣政治撥亂反正。

陳時中在台北市長選戰失利後轉任政務委員，負督導社福衛環、食安等民生業務，還出任賴清德擔任召集人的「健康台灣推動委員會」副召集人，唯一讓人印象深刻的是，他透露政府正研擬生育補助，每生一個就每月補助3萬，結果講了半天只聞樓響，他不去好好推動催生，卻跑出來唱和老柯的大罷免，讓人感覺突兀，難怪白委黃國昌要質疑行政院聘他擔政委是拿納稅人的錢來搞政治鬥爭。

其實陳時中挺柯建銘有其背景，兩人都是牙醫出身，老柯在陳時中擔任衛福部長多次力挺，陳時中選台北市長時，兩人還忘情互捧，老柯稱他與陳時中是政壇唯二牙醫，現在是2.0牙醫，專門「虎口拔牙」，拔國民黨的牙齒，當立委後，陳是他重要請益對象。惺惺相惜之情，溢於言表。

不過，柯建銘沒提的是，兩人也都愛賺紅錢，藍委徐巧芯指控柯建銘曾透過隨扈投資對岸，並掌握相關事證；而陳時中參選時也被踢爆2016年以台北醫學大學董事身分到浙江寧波和李惠利醫院合作交流，他還在簡報中還提及兩岸一家親。柯、陳除了是政壇唯二牙醫，愛賺紅錢的程度也不分軒輊，柯建銘有難，陳時中好意思不理嗎？

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