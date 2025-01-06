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柯建銘揚言「大罷免」 傅崐萁：沒休息好精神錯亂

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立院總召柯建銘前天揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41位國民黨區域立委。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，柯總召可能是很多天沒有休息好，精神上有些錯亂，「但是沒有關係，我們都原諒他」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院總召柯建銘前天揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41位國民黨區域立委。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，柯總召可能是很多天沒有休息好，精神上有些錯亂，「但是沒有關係，我們都原諒他」。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院總召柯建銘日前揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41位國民黨區域立委。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，柯總召可能是很多天沒有休息好，精神上有些錯亂，「但是沒有關係，我們都原諒他」。

韓國瑜今天召集朝野協商，討論行政院對憲法訴訟法提覆議、退休警察所得替代率提高等案，傅崐萁協商前接受媒體聯訪，對柯建銘揚言雙罷，傅崐萁表示，台灣人民非常善良、民風純樸，社會雖然有不同的聲音，都還是可以包容，希望大家同心協力，讓台灣能夠更好。

話鋒一轉，傅崐萁說，柯總召可能是很多天沒有休息好，精神上有些錯亂，國民黨團會原諒柯建銘，希望台灣回歸朝野同心，為國為民來做事情，柯總召該休息就好好休息，朝野協商不要再吵架、不要再做人身攻擊，我們的國家依然美好。

傅崐萁也向賴清德總統喊話，指賴總統有這麼好的機會能夠為國家社會做事情，希望讓善心善念能投入我們的國家社會，也希望所有的一切歸於祥和，大家好好地為國家社會來做事。最後，傅崐萁不忘再次喊話柯建銘，「回家好好休息」。

罷免

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