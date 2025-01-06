快訊

蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

不只高鐵南延…屏東還傳台積設專區 專家：「國境之南」恐變這四字

聽新聞
0:00 / 0:00

以戰止戰！趙少康：綠不怕立院被癱瘓 國民黨也不用客氣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康今天表示，既然民進黨當家鬧事，也不管立法院如果被癱瘓，預算案、人事案、法案無法推進，國民黨也不用太客氣；民進黨若真敢發動罷免，國民黨就罷免幾個民進黨立委給他們看看，以戰才能止戰。圖／取自趙少康臉書
中廣前董事長趙少康今天表示，既然民進黨當家鬧事，也不管立法院如果被癱瘓，預算案、人事案、法案無法推進，國民黨也不用太客氣；民進黨若真敢發動罷免，國民黨就罷免幾個民進黨立委給他們看看，以戰才能止戰。圖／取自趙少康臉書

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言要罷免41位藍委。中廣前董事長趙少康今天表示，既然民進黨當家鬧事，也不管立法院如果被癱瘓，預算案、人事案、法案無法推進，國民黨也不用太客氣；民進黨若真敢發動罷免，國民黨就罷免幾個民進黨立委給他們看看，以戰才能止戰。

趙少康指出，柯建銘最近成了政壇笑話，臉書發文越來越長，暴露他怕自己被無視的不安全感，在大法官提名人審查時，柯建銘先給賴清德難看，又爆衝自己宣布要罷免所有國民黨立委，慘被民進黨立即切割，現在就看賴清德什麼時候受不了他，出手處理。

趙少康說，柯建銘是「萬年總召」，一向被認為老謀深算，最會玩弄立法院議事規則，但他最近的言行近乎癲狂，發文要罷免立法院長韓國瑜跟41位國民黨區域立委後，2天下來，只有4位民進黨立委留言呼應，其中還有2個人是沒辦法罷免的不分區。

趙少康表示，柯建銘昨天再用「杖打壞人」當主題，發文感謝替他動膝關節手術的醫師，這次更只剩下3個立委（1名是不分區）留言支持，看起來，民進黨立委吳思瑤跟賴惠員決定站隊柯建銘，其他區域立委都不想淌這趟混水，不是擔心得罪賴清德，就是怕被國民黨鎖定，作為「反惡罷」的反擊標的。

趙少康說，過去國民黨公職最羨慕民進黨在網路社群的團結，不管是非對錯都挺到底，只要有人發文，一定狂刷一排「藍勾勾」。曾幾何時，柯建銘人還沒走，茶就已經涼透了。這屆國民黨立委文攻武鬥都令人刮目相看，要論述有論述、要肉搏能肉搏，在民進黨只剩政治鬥爭下，還能堅定推進民生法案。

他也說，既然民進黨當家鬧事，也不管立法院如果被癱瘓，是他們自己的預算案、人事案、法案無法推進，國民黨也不用太客氣，蓄積能量，民進黨如果真的敢發動罷免，國民黨就罷免幾個民進黨立委給他們看看，以戰才能止戰。

罷免

延伸閱讀

柯建銘揚言雙罷 國民黨團：號召民眾以罷制罷

柯建銘喊「雙罷」與民進黨不同調？ 賴清德未回但微笑走過

柯建銘告加重誹謗、與陸串謀 徐巧芯嗆：法院見

柯建銘總召近黃昏？ 林思銘：蔡其昌看起來是可能人選

相關新聞

【重磅快評】政壇唯二牙醫 解密陳時中為何力挺柯建銘

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言要罷免41位藍委，綠委回應冷淡，不過，政委陳時中隔天卻熱烈呼應喊出「2月1日起拚大罷免」，在...

以戰止戰！趙少康：綠不怕立院被癱瘓 國民黨也不用客氣

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言要罷免41位藍委。中廣前董事長趙少康今天表示，既然民進黨當家鬧事，也不管立法院如果被癱瘓，預...

柯建銘揚言「大罷免」 傅崐萁：沒休息好精神錯亂

民進黨立院總召柯建銘日前揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41位國民黨區域立委。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表...

柯建銘揚言雙罷 國民黨團：號召民眾以罷制罷

民進黨立院總召柯建銘揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41位國民黨區域立委。國民黨立院黨團今天正告柯建銘，一旦...

影／綠委揚言發動大罷免 侯友宜：台灣不需要仇恨式動員

立法院民進黨團總召柯建銘喊出要罷免立法院長韓國瑜及國民黨41位區域立委。新北市長侯友宜今天出席全國獸醫師公會全聯會歡慶獸...

柯建銘喊「雙罷」與民進黨不同調？ 賴清德未回但微笑走過

民進黨團總召柯建銘日前拋「雙罷」，要罷免立法院院長韓國瑜及41席國民黨區域立委，被認為與黨中央不同調。媒體向賴清德總統喊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。