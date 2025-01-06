柯建銘揚言雙罷 國民黨團：號召民眾以罷制罷

民進黨立院總召柯建銘揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41位國民黨區域立委。國民黨立院黨團今天正告柯建銘，一旦民進黨要發動仇恨式惡罷，國民黨將會挺身而出，捍衛台灣民主制衡，同時號召全台灣反對惡罷民眾站出來，以罷制罷，民進黨走著瞧。

國民黨團書記長林思銘表示，根據「立法委員互選院長副院長辦法」第8條規定，罷免院長要有全體立委三分之一提議，三分之二同意，柯建銘明知不可為而鬼話連篇，又說發動罷免41席藍委，卻立即遭黨中央打臉全盤否認。

「柯建銘現在如此脫序、離譜的發言及作為到底是演給誰看？青鳥？賴清德總統？還是民進黨立委？」林思銘說，現在院會表決，民進黨團永遠無法到齊，民進黨立委早已兵疲馬困、怨氣沖天。而柯建銘7000字的長文，只有立委吳思瑤、賴惠員、范雲、陳培瑜等少數委員在底下留言打氣。到底是眾叛親離，還是分進合擊，完美切割發揮「黃昏總召」最後殘餘價值，大家各自解讀吧！

林思銘批評，柯建銘身為執政黨團總召，不思朝野溝通協調，只會打架鬧事、霸占主席台、曲解憲法、毀憲亂政，到底老驥伏櫪？還是黔驢技窮？全民自有公斷。國民黨團敬告柯建銘總召，國會殿堂不是你惡搞的鬥牛場，台灣是2300萬人全民的台灣，不只是你民進黨人的台灣，什麼罷免救台灣，根本是罷免亂台灣。國民黨團也不會是軟杮子，國民黨團必有反制作為，「民進黨等著吧！」

國民黨團副書記長林沛祥說，柯建銘是賴清德的「結語花」，當柯建銘在上周六喊出大罷免後，行政院政務委員陳時中在昨天立即跟進大罷免，這代表黨、政、府三方將全面動員大罷免。林沛祥認為，如果這不是高層下令，怎會如此蹊蹺？而一向老謀深算的柯建銘，說了一些連清醒時都不會說的話時，背後必定有很深的政治意義。

國民黨團副書記長羅智強也認為，這絕對不是柯建銘一人想法，而是賴清德、民進黨赤裸裸的想法，於是結合偽公民團體，鋪天蓋地進行任何形式的仇恨式動員。他正告民進黨，不要認為國民黨會放任民主制衡的力量，被民進黨完全踐踏，一旦民進黨要發動仇恨式惡霸，國民黨將會挺身而出，捍衛民主制衡力量，號召全台灣反對惡霸民眾站出來，以罷制罷，民進黨走著瞧。

國民黨立委徐巧芯說，柯建銘的終極目標是拉下韓院長，屆時再發動改選院長，讓自己選上院長圓夢，如果全國人民不想看到柯建銘當立法院長，請站出來反對民進黨無理、無恥的罷免行動。

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