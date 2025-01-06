影／綠委揚言發動大罷免 侯友宜：台灣不需要仇恨式動員

立法院民進黨團總召柯建銘喊出要罷免立法院長韓國瑜及國民黨41位區域立委。新北市長侯友宜今天出席全國獸醫師公會全聯會歡慶獸醫師節前受訪表示，台灣不需要仇恨式動員，在紛紛擾擾的社會中大家各退一步，才能團結台灣。

面對綠委揚言要發動大罷免，侯友宜強調台灣社會需要的是團結，內部的團結和諧與合作，是讓台灣進步主要的動力，也是人民的期待，台灣也不需要仇恨式動員，在紛擾的社會中大家各退一步，更多包容與體諒，互相替對方想一想，縮小不同意見的差異，才能攜手團結合作往前走。 民進黨立委揚言要發動大罷免，侯友宜今天出席活動時受訪表示，台灣不需要仇恨式動員，大家各退一步。記者潘俊宏／攝影

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