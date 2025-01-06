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柯建銘喊「雙罷」與民進黨不同調？ 賴清德未回但微笑走過

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
賴清德總統今出席獸醫師節慶祝大會。記者劉懿萱／攝影
賴清德總統今出席獸醫師節慶祝大會。記者劉懿萱／攝影

民進黨團總召柯建銘日前拋「雙罷」，要罷免立法院院長韓國瑜及41席國民黨區域立委，被認為與黨中央不同調。媒體向賴清德總統喊話「總統支持雙罷國民黨、支持柯建銘言論？」，賴並未回應，但步入會場前向媒體舉手微笑致意。

賴清德今上午11時出席獸醫節大會，會前一一與獸醫師公會代表、民代握手致意，媒體喊話「總統支持雙罷國民黨、支持柯建銘言論？」，賴皆未回應，不過步入會場前，向媒體舉手微笑致意。而稍後抵達的行政院長卓榮泰，也同樣未回應媒體喊話雙罷問題。

行政院長卓榮泰今出席獸醫節慶祝大會。記者劉懿萱／攝影
行政院長卓榮泰今出席獸醫節慶祝大會。記者劉懿萱／攝影

罷免

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