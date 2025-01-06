陳時中表態支持「大罷免」 李彥秀：要「民主內戰」？

行政院政務委員陳時中昨天表示將草屯鎮長補選當成「大罷免」前哨戰，「2月1日起拚大罷免」。國民黨立委李彥秀今天表示，民進黨已經成為失控的綠色威權，要對在野黨發起「民主內戰」。

李彥秀表示，去年10月，行政院長卓榮泰才警告經濟部長郭智輝不要用個人去留拿來說嘴，現在又冒出一個暴跳的海基會董事長吳豐山、暴走的陳時中，大選都結束快一年了，只有民進黨還在「天天瘋選舉」，還在「當家亂搞事」，內閣團隊有在拚經濟嗎？有在拚民生嗎？有把卓榮泰放在眼裡嗎？

李彥秀認為，從柯建銘到陳時中，從罷免連署到各地串連，從網軍側翼到政論節目，賴清德將「更大的民主」掛在嘴邊，顯然背後是有組織性、有資源的進行運作，不能將「雙罷」視為單純自走砲式的獨白。

李彥秀指出，民進黨正規軍的主戰場當然還是在2026以及2028的選舉；而亂槍打鳥式的大罷免，則是塑造「藍綠對決」的政治氛圍，搭配建構「麥卡錫主義」的社會環境，則是主打游擊巷戰，在執政不利的困境下，「一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲」，既可收到凝聚綠營向心的目的，又可以持續對藍營施壓，提供2026綠營候選人實戰操兵的機會。

李彥秀感嘆，顯然去年10月基隆市長謝國樑罷免案，民進黨還沒從中記取教訓，還沒有向民意學習謙卑。為了政治鬥爭、為了政黨利益的「惡罷」，不僅拖垮國家的進步，更是撕裂社會的團結。

李彥秀強調，國民黨與民眾黨在立法院的議題合作與監督，是抵抗色威權的巨獸最重要的武器，司法的打壓與政治的威嚇，讓在野黨沒有退縮的空間，更不能被「個個擊破」，藍白在立院的合作，不僅是趨勢，未來式，更是現在進行式。

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