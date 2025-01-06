老柯喊大罷免引高層不滿？她指洞燭機先：角色分工不同

民進黨立院黨團總召柯建銘拋出罷免立法院長韓國瑜及41席國民黨區域立委「雙罷」言論，傳事先未與黨政高層溝通。民進黨團幹事長吳思瑤今指出，柯建銘對國會亂象強烈感慨，個人洞燭機先創造議題，但黨團攻防與國家元首高度的角色分工不同，當前會先處理有共識的方向，若要採取後續作為勢必要充分討論。

柯建銘「雙罷」論述在黨內激起漣漪，親綠媒體今天報導柯建銘的作為讓黨政高層頗有微詞。吳思瑤對此表示，總統府、行政院、民進黨、民進黨團各司其職、充分合作，是長期運作機制。總統領導國家、站在國家元首高度、又是民進黨主席，團結國家、促進朝野和解，是總統的高度與職責。

吳續指，柯建銘領導黨團作戰，尤其立法院是當前政治攻防場域重中之重，黨團攻防與國家元首保持的高度與朝野和解的角色，當然有所不同。

針對柯所提主張是否有先與黨、黨團討論，吳說，柯總召永遠洞燭機先，創造與引領議題，有最豐富國會及政治經驗，也強烈感慨國會失序亂象，柯個人認為要從結構性改變國會生態，恐怕是挽救國會民主很重要的選項之一。

吳思瑤說明，目前府、院、黨、黨團的共識是選舉罷免法、財劃法、憲法訴訟法三大惡法通過後，提出覆議、暫時處分、釋憲，有的已在進行中、有的未來推進。

她說，現在民氣可用，民進黨雖然沒有介入或主導罷免案，看到民團自主串連展現民意力量，除了有憲法授權外，回歸民意是選項之一，但這是後續的事；現在不會預設結果，但窮盡一切努力後，若後續要採取作為，也勢必要有充分討論，現在先一個步驟一個步驟做好。

至於國民黨嗆聲反制大罷免，點名罷免吳思瑤等4名綠委，吳則說，罷免是憲法賦予人民的權利，罷免前提是人民認為立委不適任，涉不法弊端的民代或首長要再次受民意仲裁，從政者都應做好隨時被民意檢視的準備。

她強調，已習慣被國民黨列為罷免之首，一己擔任黨團幹部，位居第一線攻防，當然成為眼中釘，會抱持平常心投入專業政治工作、認真基層服務，「這一切何懼之有」，罷免是憲法賦予人民權利，不應當過當被政黨用報復心態作為政治手段，國民黨在做的就是報復行為。

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