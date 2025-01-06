快訊

唱紅「運轉人生」…邱軍驚爆撞死運將肇逃 跨年夜還照常登台演出

麻疹個案趴趴走！高市衛生局對兩班高鐵旅客發出緊急通知

早有前科！高雄警員網路揪妹吸毒記過免職 3年前涉足這場所遭列管

老柯喊大罷免引高層不滿？她指洞燭機先：角色分工不同

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘拋出罷免立法院長韓國瑜及41席國民黨區域立委「雙罷」言論，傳事先未與黨政高層溝通。民進黨團幹事長吳思瑤今指出，柯建銘對國會亂象強烈感慨，個人洞燭機先創造議題，但黨團攻防與國家元首高度的角色分工不同，當前會先處理有共識的方向，若要採取後續作為勢必要充分討論。

柯建銘「雙罷」論述在黨內激起漣漪，親綠媒體今天報導柯建銘的作為讓黨政高層頗有微詞。吳思瑤對此表示，總統府、行政院、民進黨、民進黨團各司其職、充分合作，是長期運作機制。總統領導國家、站在國家元首高度、又是民進黨主席，團結國家、促進朝野和解，是總統的高度與職責。

吳續指，柯建銘領導黨團作戰，尤其立法院是當前政治攻防場域重中之重，黨團攻防與國家元首保持的高度與朝野和解的角色，當然有所不同。

針對柯所提主張是否有先與黨、黨團討論，吳說，柯總召永遠洞燭機先，創造與引領議題，有最豐富國會及政治經驗，也強烈感慨國會失序亂象，柯個人認為要從結構性改變國會生態，恐怕是挽救國會民主很重要的選項之一。

吳思瑤說明，目前府、院、黨、黨團的共識是選舉罷免法、財劃法、憲法訴訟法三大惡法通過後，提出覆議、暫時處分、釋憲，有的已在進行中、有的未來推進。

她說，現在民氣可用，民進黨雖然沒有介入或主導罷免案，看到民團自主串連展現民意力量，除了有憲法授權外，回歸民意是選項之一，但這是後續的事；現在不會預設結果，但窮盡一切努力後，若後續要採取作為，也勢必要有充分討論，現在先一個步驟一個步驟做好。

至於國民黨嗆聲反制大罷免，點名罷免吳思瑤等4名綠委，吳則說，罷免是憲法賦予人民的權利，罷免前提是人民認為立委不適任，涉不法弊端的民代或首長要再次受民意仲裁，從政者都應做好隨時被民意檢視的準備。

她強調，已習慣被國民黨列為罷免之首，一己擔任黨團幹部，位居第一線攻防，當然成為眼中釘，會抱持平常心投入專業政治工作、認真基層服務，「這一切何懼之有」，罷免是憲法賦予人民權利，不應當過當被政黨用報復心態作為政治手段，國民黨在做的就是報復行為。

吳思瑤 柯建銘 民進黨 罷免

延伸閱讀

柯建銘呼風喚雨不再？ 他嘆最近風向：老柯要翻頁了

柯建銘總召近黃昏？ 林思銘：蔡其昌看起來是可能人選

陳時中表態支持「大罷免」 黃國昌轟不適任立即撤換

增訂妨害司法、棄保潛逃罪… 藍點名柯建銘等綠營權貴 綠咬柯文哲

相關新聞

老柯喊大罷免引高層不滿？她指洞燭機先：角色分工不同

民進黨立院黨團總召柯建銘拋出罷免立法院長韓國瑜及41席國民黨區域立委「雙罷」言論，傳事先未與黨政高層溝通。民進黨團幹事長...

陳時中表態支持「大罷免」 李彥秀：要「民主內戰」？

行政院政務委員陳時中昨天表示將草屯鎮長補選當成「大罷免」前哨戰，「2月1日起拚大罷免」。國民黨立委李彥秀今天表示，民進黨...

柯建銘揚言雙罷 國民黨團：號召民眾以罷制罷

民進黨立院總召柯建銘揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41位國民黨區域立委。國民黨立院黨團今天正告柯建銘，一旦...

影／綠委揚言發動大罷免 侯友宜：台灣不需要仇恨式動員

立法院民進黨團總召柯建銘喊出要罷免立法院長韓國瑜及國民黨41位區域立委。新北市長侯友宜今天出席全國獸醫師公會全聯會歡慶獸...

柯建銘喊「雙罷」與民進黨不同調？ 賴清德未回但微笑走過

民進黨團總召柯建銘日前拋「雙罷」，要罷免立法院院長韓國瑜及41席國民黨區域立委，被認為與黨中央不同調。媒體向賴清德總統喊...

影／柯建銘提罷免 國民黨團批演給青鳥還是賴清德總統看

立法院民進黨團總召柯建銘喊出要罷免立法院正、副院長與國民黨41席區域立委，國民黨立法院黨團上午記者會，黨團書記長林思銘指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。