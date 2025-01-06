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影／柯建銘提罷免 國民黨團批演給青鳥還是賴清德總統看

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
民進黨立法院總召柯建銘提出罷免立法院正副院長與國民黨41席區域立委，國民黨立法院黨團上午舉行記者會回應，此舉是罷免亂台灣，國民黨不會是軟柿子，必定會有反制的作為。記者陳正興／攝影
民進黨立法院總召柯建銘提出罷免立法院正副院長與國民黨41席區域立委，國民黨立法院黨團上午舉行記者會回應，此舉是罷免亂台灣，國民黨不會是軟柿子，必定會有反制的作為。記者陳正興／攝影

立法院民進黨團總召柯建銘喊出要罷免立法院正、副院長與國民黨41席區域立委，國民黨立法院黨團上午記者會，黨團書記長林思銘指柯建銘根本是明知不可而為卻鬼話連篇。

林思銘表示如此離譜、脫序的發言及作為，到底是要演給誰看？是演給青鳥、賴清德總統還是綠委？台灣是2300萬人的台灣，不是民進黨的台灣，什麼罷免救台灣，根本是罷免亂台灣，國民黨不會是軟柿子，必定會有反制的作為，民進黨等著吧。

國民黨立委羅智強（右）與徐巧芯（左）號召反對惡罷的民眾一起站出來，以罷制罷，民進黨走著瞧。記者陳正興／攝影
國民黨立委羅智強（右）與徐巧芯（左）號召反對惡罷的民眾一起站出來，以罷制罷，民進黨走著瞧。記者陳正興／攝影

罷免

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