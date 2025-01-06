影／柯建銘提罷免 國民黨團批演給青鳥還是賴清德總統看
立法院民進黨團總召柯建銘喊出要罷免立法院正、副院長與國民黨41席區域立委，國民黨立法院黨團上午記者會，黨團書記長林思銘指柯建銘根本是明知不可而為卻鬼話連篇。
林思銘表示如此離譜、脫序的發言及作為，到底是要演給誰看？是演給青鳥、賴清德總統還是綠委？台灣是2300萬人的台灣，不是民進黨的台灣，什麼罷免救台灣，根本是罷免亂台灣，國民黨不會是軟柿子，必定會有反制的作為，民進黨等著吧。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言