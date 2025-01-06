快訊

韓國瑜朝野協商自嘲恐是「最後一次主持」 柯建銘笑回：別一語成讖

撐不住！肯德基炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

韓國瑜朝野協商籲「氣氛融洽點」 自嘲恐是最後一次主持

聽新聞
0:00 / 0:00

柯建銘呼風喚雨不再？ 他嘆最近風向：老柯要翻頁了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘日前拋罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及國民黨41席區域立委的「雙罷」，被認為與黨中央不同調。柯4日臉書發長文只有數位綠委留言，前立委陳學聖今天在臉書說，「老柯要翻頁了！」

陳學聖今天在臉書說，認識柯建銘是在第四屆立委同事時，這麼多年過去，對老柯的印象就是菸不離手，話說不清楚，但腦袋是一等一的清醒，是決戰千里的型。不論國民黨執政，民進黨執政，他永遠是立院第一把手，永遠是協商常勝軍。

陳說，特別是在2016到2024年民進黨全面執政期間，雖然他不是立院正副院長，但大家都知道他是真正的龍頭。至於為何不能成為真正的正副院長，應該是江湖走久了，難免「關係複雜」，有人不喜歡吧！

陳提到，到了這屆立院，以老柯的輩份，自然仍穩坐民進黨總召的高位，只是從最近的風向，覺得老柯大勢已去，不再是過去呼風喚雨的老柯。不僅老柯貼文黨內呼應零落，有人形容已來到「老柯垃圾時間」，或他反常，最近怎麼了？「特別是常深夜發長文，彷若自言自語，還和後生晚輩對槓，法院提告...。」

陳學聖說，這都不是以前運籌帷幄、謀定而動的老柯！也許，翻頁的時間已悄悄到來，只是老柯自己不知，但最後總會來敲門。到時，老柯會是怎樣的決定，就看他的智慧了！

罷免

延伸閱讀

陳時中表態支持「大罷免」 黃國昌轟不適任立即撤換

增訂妨害司法、棄保潛逃罪… 藍點名柯建銘等綠營權貴 綠咬柯文哲

遭指投資對岸 柯建銘今告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

高喊罷免院長藍委 柯建銘難掩坐困愁城

相關新聞

影／陳時中挺大罷免 王定宇閃躲「陳講時，我不在場」

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，行政院政務委員陳時中昨到南投輔選也喊出，2月1日起就要大罷免，讓台灣政治撥亂反正...

總召職位近黃昏？柯建銘自認「31年來最成熟、有智慧」

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言罷免立法院長韓國瑜及41位國民黨區域立委，遭國民黨嗆說「總召職位近黃昏」，國民黨立院黨團總召...

【重磅快評】政壇唯二牙醫 解密陳時中為何力挺柯建銘

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言要罷免41位藍委，綠委回應冷淡，不過，政委陳時中隔天卻熱烈呼應喊出「2月1日起拚大罷免」，在...

影／「夕陽無限好 卻是在黃昏」 柯建銘：杖打藍白、杖打小鬼

民進黨立院黨團總召柯建銘日前喊話要罷免立法院正、副院長韓國瑜和江啟臣進行改選，更揚言要罷免國民黨41名區域立委。對此柯建...

柯建銘揚言「大罷免」 傅崐萁：沒休息好精神錯亂

民進黨立院總召柯建銘日前揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41位國民黨區域立委。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表...

以戰止戰！趙少康：綠不怕立院被癱瘓 國民黨也不用客氣

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言要罷免41位藍委。中廣前董事長趙少康今天表示，既然民進黨當家鬧事，也不管立法院如果被癱瘓，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。