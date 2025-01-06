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柯建銘喊「雙罷」掀罷免潮 侯友宜：台灣不需仇恨動員

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席第53屆獸醫師節大會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席第53屆獸醫師節大會。記者劉懿萱／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘日前揚言要「雙罷」，除國民黨41位區域立委，還包含罷免立法院長韓國瑜。新北市長侯友宜今說，台灣社會需要的是團結，尤其內部的團結、和諧跟合作，「台灣不需要仇恨式的動員」需要包容跟體諒。

侯友宜今出席第53屆獸醫師節大會，會前受訪被問及綠營喊出大罷免，是否擔心影響2026年？侯說，台灣社會需要的是團結，尤其內部的團結、和諧跟合作，是一個很重要讓台灣進步最主要的一個動力，這也是人民所期待的，所以台灣不需要仇恨式的動員，需要包容跟體諒，大家攜手合作，勇敢往前走，這是台灣的福氣。

至於賴清德總統曾喊話要團結台灣，但目前台灣社會陷入紛擾，侯友宜說，大家各退一步，互相替對方想一想，很多不同的意見，可以直接形成差異性縮小，彼此放棄大家固有的想法，台灣、中華民國是我們國家，大家好好合作，和諧讓台灣社會能更進步，這是人民的期待。

罷免

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