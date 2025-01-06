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柯建銘總召近黃昏？ 林思銘：蔡其昌看起來是可能人選
民進黨立院黨團總召柯建銘日前揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委，外傳民進黨高層頗有微詞，萬年總召是否因此下馬備受關注。國民黨立院黨團書記長林思銘今天表示，若賴清德總統認為柯建銘廉頗老矣，看起來蔡其昌是可能人選。
柯建銘日前舉行記者會提出「雙罷說」，然後又在臉書上發表7000多字的臉書長文，並標記全體民進黨立委，但響應的人不多，柯建銘號召力鬆動；另外，有親綠媒體報導稱，民進黨政高層十分為難、有微詞，柯建銘總召一職是否生變引發關注。
林思銘透露，選罷法三法協商時，蔡其昌不是黨團三長，但蔡卻進到協商室參與協商，所以他認為蔡其昌是可能人選，因蔡擔任過立法院副院長、在民進黨內輩份比較高。
林思銘認為，柯建銘現在看起來像是在最後的奮力一搏，演給賴清德看，賴清德會不會回心轉意不得而知，但若賴清德心中已有定見，認為柯建銘廉頗老矣，不想再讓柯建銘擔任總召的話 ，換蔡其昌跟在野黨好好溝通協調，而不是以柯建銘過去的胡亂作為、沒有法制概念、以大法官自居，有助於改變國會目前的氛圍，對議事和諧也會有幫助。
國民黨立委徐巧芯認為，這幾個月柯建銘腳傷，賴清德直接下指令給民進黨團幹事長吳思瑤，跳過柯建銘，所以她認為吳思瑤是賴清德想培養的下一任總召。
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