陳時中表態支持「大罷免」 黃國昌轟不適任立即撤換

民眾黨代理主席兼立法院黨團總召黃國昌今天說，政務委員陳時中表態支持全台「大罷免」，行政院長卓榮泰有必要說清楚講明白，難道行政院的政務委員是要拿納稅人的錢搞政治鬥爭？民眾黨團要求立即撤換陳時中，否則會具體反映在相關預算審查。

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日喊出「雙罷」，揚言罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，還有國民黨全國41席區域立委，陳時中昨天出席南投縣草屯鎮長補選造勢，批評在野黨立委亂搞，「2月1日起要拚大罷免。」

黃國昌上午在立法院受訪時表示，針對柯建銘喊出罷免41位在野黨立委，自己聽了只有一個問題，「現在的民進黨主席，到底是賴清德還是柯建銘？柯建銘講的話算話嗎？他代表民進黨發言嗎？還是民進黨主席已經換人，從賴清德變成柯建銘了嗎？」

黃國昌認為，面對這麼嚴肅的憲政問題，恐怕要請民進黨主席賴清德公開回應，民進黨要繼續傷害台灣的民主法治到什麼境地，如果柯建銘的發言沒有經過授意，或許要想想如何約束自家黨團總召，不要一天到晚發出恫嚇在野黨、傷害台灣民主的行為。

黃國昌也說，針對陳時中的發言，卓榮泰有必要說清楚講明白，難道行政院聘請的政務委員，是要拿納稅人的錢搞政治鬥爭，「如果不是的話，陳時中作為政務委員，顯然已經極度不適任」，先前立法院處理公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，陳時中接受綠營節目主持人訪問，竟然也說出行政院長不要副署法案。

黃國昌直言，陳時中當時的發言就已經踩紅線，現在要跳出來說要罷免在野黨立委，言行早已跨越政務委員該有的份際，民眾黨團要求立即撤換其職務，「行政院如果不依法撤換，將會反映在行政院的相關預算審查。」

媒體詢問，賴清德總統與柯建銘態度不一致，黃國昌聽聞後反問，到底要怎麼罷免韓國瑜？如同大法官被提名人劉靜怡所說，「柯建銘是在講北韓法學嗎」，聽都聽不懂，完全聽不懂，回到一開始的問題，現在的民進黨主席是誰，到底是賴清德還是柯建銘。

黃國昌批評，柯建銘出來胡言亂語、攻擊在野黨，號召發起罷免41位立委，到底是經過賴清德授意，還是自己變成自走砲，如果是後者的話，賴清德作為執政黨主席，難道還要繼續放任下去，「這些一切又一切的問題，其實旁人無從回答，唯一可以給全體國人清楚答案的人，只有現在的總統賴清德。」

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