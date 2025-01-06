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綠喊大罷免 蕭旭岑：焦土對決是賴清德要的結果？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網
馬英九基金會執行長蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網

民進黨立院黨團總召柯建銘揚言要罷免41位藍委，府院黨雖未背書，但行政院政委陳時中昨天呼應其主張，要將1月18日的南投草屯鎮長補選當成大罷免前哨戰。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，賴清德總統要想清楚，焦土對決連帶影響立法院議事進度、朝野惡化與社會動盪，「這是你要的結果嗎？」

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，柯建銘講的能不能代表黨團、黨中央或代表賴清德，他打上很大的問號，賴清德元旦不是才說要和解、要邀請立法院長韓國瑜喝咖啡？隔天柯建銘就說要罷免韓國瑜，如果賴總統或黨政高層沒有出來澄清，就代表柯建銘跟賴清德是唱雙簧。

蕭旭岑說，柯建銘應該是民進黨立委中最有議事經驗的，可是他最近講的話完全荒腔走板，明知民進黨席次沒過半還要喊罷免立法院長，讓人覺得很奇怪；許多法規跟法律的解釋也莫名其妙，讓人懷疑柯建銘到底是自己有狀況，還是跟賴清德總統唱雙簧。

蕭旭岑提到，民進黨透過公民團體當幌子推動基隆市長謝國樑罷免案，讓國民黨和謝國樑要去反罷免，論述上好像是在跟公民團體對抗；現在是執政黨團要提出大罷免，那就是藍綠對決了，國民黨就可以毫無心理負擔，「你既然要搞朝野惡鬥、藍綠對決，大家就來見真章。」

蕭旭岑說，民進黨的陽謀是希望能突破少數困境，拿到國會多數，但解散國會的主動權在在野黨，他們如果提出41席區域立委罷免，如果都能夠成案，等於就是變相的國會重選，可是過程中犧牲的是朝野氛圍和立法院的議事進度，如果真的進入到朝野對決，他相信一定會嚴重延宕立法院的重要議案，如果是這樣的話，民進黨願意嗎？

蕭旭岑說，民進黨要為了一黨之私罷免國民黨立委，至少延宕三、四個月以上，賴清德總統說政黨利益不能凌駕國家利益，「請問你現在縱容柯建銘去推動大罷免案到底是什麼意思？你是把民進黨的政黨利益凌駕在國家利之上？」

蕭旭岑說，奉勸賴總統要好好想清楚，焦土對決連帶朝野關係惡化、社會動盪，本來每4年上演一次藍綠對決就好，現在搞到全年無休，萬一沒有罷免成功，民進黨還是國會少數，可是整個社會氛圍、政治氣氛已經破壞殆盡，這是賴總統要的結果嗎？

罷免

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