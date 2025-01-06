柯建銘7千字長文 僅4綠委送暖

民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出「雙罷」戰場，被解讀是向在野黨全面宣戰。不過，他在臉書貼出七千字長文卻未獲黨籍立委太多回應，民進黨中央則強調，「我們能夠理解國會失序亂象下黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論」。

民進黨人士透露，黨內各派系已將主力放在二○二六地方選舉，尤其在基隆市長謝國樑罷免戰後，發動大罷免的想法漸漸不在討論範圍內，無論是立委還是黨中央都抱持觀望態度。

「執政黨總召天職就是捍衛執政價值、立場及國家安全。」柯建銘前夜在臉書寫下七千字長文，痛斥目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意救台灣，不只立法院正副院長改選，四十一席國民黨區域立委也要罷掉，「藍白毀憲要亡台滅國，自己國家要自己救」。

柯建銘這番「大罷免」論述，標記五十名黨團成員，但截至昨晚只有四名女性民進黨立委留言送暖。其中，民進黨團幹事長吳思瑤搶頭香稱「總召信念無比強大，總在最關鍵之時堅守立場，捍衛執政的理念。國會正面臨前所未見的沉淪墮落，國會需自救！台灣需自救！」立委賴惠員接續回應「竭盡所能救台灣！自己國家自己救！柯總召加油！」不分區立委范雲、陳培瑜也留言「總召辛苦了」，其他多數立委僅呼籲在野別激怒民意。

不願具名的民進黨立委稱，柯建銘早在黨團大會就討論過相關議題，但「罷韓」只是展現態度，警告韓國瑜遵守議事中立，而非真要有所作為，跟賴清德總統找韓喝咖啡、代表台灣國會參與美國總統川普就職並不矛盾；訴求罷免只是提醒「民意最大」，不代表黨要介入。

民進黨立委回應冷淡遭政治粉專狠酸「有沒有發現，這篇沒幾個立委敢來留言幫忙加油！怕被清德宗點名做記號！」還有網友直言「（柯建銘）自己都不知道自己在說什麼了，不要亂上車」。

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