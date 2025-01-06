聽新聞
0:00 / 0:00

柯建銘7千字長文 僅4綠委送暖

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
立法院民進黨團總召柯建銘。圖／報系資料照
立法院民進黨團總召柯建銘。圖／報系資料照

民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出「雙罷」戰場，被解讀是向在野黨全面宣戰。不過，他在臉書貼出七千字長文卻未獲黨籍立委太多回應，民進黨中央則強調，「我們能夠理解國會失序亂象下黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論」。

民進黨人士透露，黨內各派系已將主力放在二○二六地方選舉，尤其在基隆市長謝國樑罷免戰後，發動大罷免的想法漸漸不在討論範圍內，無論是立委還是黨中央都抱持觀望態度。

「執政黨總召天職就是捍衛執政價值、立場及國家安全。」柯建銘前夜在臉書寫下七千字長文，痛斥目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意救台灣，不只立法院正副院長改選，四十一席國民黨區域立委也要罷掉，「藍白毀憲要亡台滅國，自己國家要自己救」。

柯建銘這番「大罷免」論述，標記五十名黨團成員，但截至昨晚只有四名女性民進黨立委留言送暖。其中，民進黨團幹事長吳思瑤搶頭香稱「總召信念無比強大，總在最關鍵之時堅守立場，捍衛執政的理念。國會正面臨前所未見的沉淪墮落，國會需自救！台灣需自救！」立委賴惠員接續回應「竭盡所能救台灣！自己國家自己救！柯總召加油！」不分區立委范雲、陳培瑜也留言「總召辛苦了」，其他多數立委僅呼籲在野別激怒民意。

不願具名的民進黨立委稱，柯建銘早在黨團大會就討論過相關議題，但「罷韓」只是展現態度，警告韓國瑜遵守議事中立，而非真要有所作為，跟賴清德總統找韓喝咖啡、代表台灣國會參與美國總統川普就職並不矛盾；訴求罷免只是提醒「民意最大」，不代表黨要介入。

民進黨立委回應冷淡遭政治粉專狠酸「有沒有發現，這篇沒幾個立委敢來留言幫忙加油！怕被清德宗點名做記號！」還有網友直言「（柯建銘）自己都不知道自己在說什麼了，不要亂上車」。

吳思瑤 柯建銘 罷免 范雲 謝國樑 賴惠員 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

高喊罷免院長藍委 柯建銘難掩坐困愁城

喊出大罷免後 柯建銘謝兩大師助重返戰場「仗打壞人」

柯建銘雙罷黨切割 游淑慧酸：要不要自己罷免柯建銘止血

柯建銘喊大罷免 綠委嘆「不得已」：在野別激怒民意

相關新聞

反制柯建銘揚言「雙罷」 藍點名罷免4綠委

民進黨立院黨團總召柯建銘前天揚言罷免立法院正、副院長韓國瑜與江啟臣，還要罷免四十一位藍營立委，但民進黨表示未具體討論罷免...

觀察站／黨鞭柯建銘變成自走砲 綠營陷尷尬

民進黨立院黨團總召柯建銘近來屢拋「驚句」，無論是「罷免」立法院長韓國瑜，或要求監察院「彈劾」違憲藍委，甚至要向憲法法庭「...

柯建銘7千字長文 僅4綠委送暖

民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出「雙罷」戰場，被解讀是向在野黨全面宣戰。不過，他在臉書貼出七千字長文卻未獲黨籍立委太多回應...

高喊罷免院長藍委 柯建銘難掩坐困愁城

老柯渾身解術？民進黨立院總召柯建銘開記者會，號稱要「雙罷」立法院正副院長韓國瑜、江啟臣...

喊出大罷免後 柯建銘謝兩大師助重返戰場「仗打壞人」

國會朝野攻防越發激烈，民進黨立院黨團總召柯建銘日前因膝傷缺席戰場，但仍心繫國會，近期復出都拄著拐杖出席各項場合，他今天發...

各地上演罷免潮？ 約10餘名立委遭發起連署罷免

花蓮青年社團發起「微光花蓮」拔傅（罷免傅崐萁）行動，今天持續進行。由北市民團發動的罷免藍委徐巧芯、羅智強活動也持續收第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。