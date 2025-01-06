反制柯建銘揚言「雙罷」 藍點名罷免4綠委

民進黨立院黨團總召柯建銘前天揚言罷免立法院正、副院長韓國瑜與江啟臣，還要罷免四十一位藍營立委，但民進黨表示未具體討論罷免一事，不同調引發關注。國民黨認為綠營玩兩手策略，不排除發動罷免雙北綠營立委反制；白營則諷綠不同調是擔心「席次不增反減」。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，柯建銘說要全台大罷免，民進黨團幹事長吳思瑤馬上出來切割，說目前黨中央並沒有下達相關的指令，一些罷免團體也試圖跟柯建銘切割，但從罷免基隆市長謝國樑開始，民進黨假裝用民間團體當作發動對象，若不成功，賴清德總統可以切割，不用因此下台負責，這不過是民進黨的兩手策略。

「我們一定會正面迎戰、直球對決，絕不會退縮。」王鴻薇並點名，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸都有可能成為罷免對象；她警告民進黨，不要以為國民黨是軟柿子，「我們絕對會硬起來」。

國民黨立委李彥秀認為，柯建銘的發難，與其說是立院黨團與黨中央的兩手策略，不如說是賴清德總統面臨「進退維谷」的困境：缺乏整體執政的大戰略，邊談邊打、立場反覆，不僅徹底激怒在野黨，黨內同志也不知道「為誰而戰，為何而戰」，上任短短七個多月，民意支持度也始終未見提升，黨內不同力量蠢蠢欲動。

李彥秀指出，柯建銘的「雙罷說」，讓罷免團體炸鍋，也對後續的罷免活動投下了「深水炸彈」，深綠獨派當然開心「民進黨終於動了起來」；但民進黨的公開介入，打開了潘朵拉的盒子，讓號稱公民行動背後的政治力量攤在陽光之下。

民眾黨團表示，柯建銘才霸氣宣示要「雙罷」，吳思瑤就出來撇清打臉，民進黨團內部不同調，也許是吳自知是「被罷免」之大標的，深怕柯建銘大嘴巴害到自己，導致民進黨席次不增反減。

民眾黨團指出，民進黨政府不尊重立院反映的多數民意，試圖藉由憲法法庭翻盤三讀通過的法案，鼓吹行政院發動各種對在野黨的造謠攻擊，柯建銘甚至還想把黨鞭向監察院「彈劾」立法院長及秘書長，毫無分權制衡的法治概念，獨裁式民主才是國會與政局如此紛亂的主因。

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