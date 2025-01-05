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喊出大罷免後 柯建銘謝兩大師助重返戰場「仗打壞人」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘拄著拐杖出席立院大小場合。圖／取自柯建銘臉書
民進黨立院黨團總召柯建銘拄著拐杖出席立院大小場合。圖／取自柯建銘臉書

國會朝野攻防越發激烈，民進黨立院黨團總召柯建銘日前因膝傷缺席戰場，但仍心繫國會，近期復出都拄著拐杖出席各項場合，他今天發文感謝兩名大師，一位是贈與他杖和墨寶的無名「製杖者」，一位則是替他膝蓋開刀的榮總院長陳威明，助他能重新奔馳於立法院戰場「繼續顧台灣」。

柯建銘晚間以「杖義直言，堅持向前，杖打壞人」為題在臉書發文。他首先回憶，上個月突然接到一個神秘禮物，是既實用又有意義的禮物，可能「製杖者」在電視上看到他「執杖而行」，特地送來，但無留住址及電話，只用毛筆寫的一張卡片「堅持向前，扙義執言，祝安康」。

他提到，「製杖者」絕對是國寶級的匠師，有難見的職人精神，是真正愛台灣，有愛心的大師級人物，希望有機會當面致謝及深談。

接續，柯建銘再向榮總醫院院長陳威明致謝，讚賞他也是屬「國寶級醫者」，換膝蓋技術獨步全國，開過三萬多個刀。他坦言，自己雖是醫生，卻又是不遵醫囑的「不良病人」，沒有好好休息復健，愧之！果然發生罕見麻煩的後遺症，不得不於去年的11月20日回榮總重新開刀。

柯建銘回憶，前年9月15日第一次開刀，隔天就出院，休息一周就回新竹主持總統暨立委大選；選後又為立法院正副院長選舉開戰，「我力主藍白背後是中國遙控，朝小野大的執政局勢是非常險峻，前所未有，藍白勢必毀憲賣台，國家在生死存亡之際」。

柯建銘自曝，每天僅睡三、四個小時，苦思對策，臉書及Thread寫了200多篇，高聲疾呼大陸領導人習近平長臂管轄台灣下，國會會被沒收，民主也會被沒收，台灣將亡國；此外，又接受專訪20多場，開國際記者會讓外媒問到飽，當時黨團幹事長吳思瑤、書記莊瑞雄每天開記者會計百場以上，關鍵時自己親自主持，也隨時回應媒體提問。

柯建銘說到，就這樣一路苦撐到7月16日臨時會結束，又勉強撐到7月21日民進黨全代會結束當晚，膝蓋血管破裂出血倒下，後進出榮總住院數回，最後不得不於11月20日再度動刀，他也感謝台大、三總兩位優秀醫師幫他做血管顯微手術，更感謝台大骨科參與會診。

最後，柯建銘再度感謝陳威明的精湛醫術，現逐漸康復中，但上下樓梯仍需依杖而行。他還說，陳院長笑稱他可以「杖打壞人」，「僅以此文感謝兩位國寶級大師，讓我能重新奔馳於立法院戰場，顧台灣」。

罷免

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