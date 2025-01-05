高喊罷免院長藍委 柯建銘難掩坐困愁城

老柯渾身解術？民進黨立院總召柯建銘開記者會，號稱要「雙罷」立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，還要以公投解散國會，並全面罷免41位國民黨區域立委。只是這些構想能達成的機會極低，且柯建銘貼文僅有吳思瑤、賴惠員2位綠委留言鼓勵。國民黨立委王鴻薇乾脆直言，老柯似乎已陷入瘋狂狀態。

老柯主張難如登天

柯建銘3日親自召開記者會，宣布要罷免韓國瑜與江啟臣，還有發動公投要求解散國會，並發起全面罷免41位藍委的行動，避免國民黨與民眾黨通過國會改革、《選罷法》、《財劃法》等法案毀憲亂政。

但我國從來沒有聽說過以公投倒閣，《憲法增修條文》規定是「被動倒閣」，公投解散國會是否合憲就已備受爭議。

此外，全面罷免藍委的做法更是天馬行空。光是之前罷免基隆市長謝國樑的案子，就花費公帑3千萬，更不用說罷免正反方的消耗恐更巨大。即使民進黨發動全面焦土戰下，國民黨也不會坐以待斃，民進黨過去險勝的選區恐遭罷免報復，更何況一次罷免41個區域立委，也是勞民傷財、對發動罷免方沒有好處。

依據《立法委員互選院長副院長辦法》第8條，需有「全體立法委員3分之1以上人數提議，出席委員3分之2以上人數通過，得予以改選」。以目前國會席次來看，民進黨僅有51席立委並未過半，距離3分之2的76席也還有很大一段距離，若真想換掉韓國瑜，不只要拉攏民眾黨8席立委，還要策反一部分國民黨立委，才有可能。

喊話基層 掩蓋無力

柯建銘還加碼，要把國民黨立院黨團總召傅崐萁、立委陳玉珍、徐欣瑩等，都送到監察院調查彈劾。他的做法連前大法官被提名人劉靜怡都說：「這是哪門子的北韓法學，竟讓監察院調查彈劾立法委員」。更何況，總統賴清德1日才說要與韓國瑜喝咖啡，民進黨一手遞橄欖枝，一手喊打喊殺，讓外界霧裡看花。

其實柯建銘瘋狂的背後，遮掩的是民進黨立院黨團的進退失據的無力感：許多法案都被藍白優勢通過，跟根究底是民進黨還無法適應自己是少數政府，不思如何「以小事大」之道，只一昧杯葛議事、阻擋修法，恐加深藍白對綠的敵意，造成開車對撞的困局。

如今，老柯建銘在立法院無法與藍白協調，或是拉攏關鍵少數的民眾黨，頻頻要行政院、司法院、監察院與總統府以覆議、釋憲與暫時處分為他收拾殘局，加上大法官人事表決他又還否決總統賴清德提名的劉靜怡。如此困局，叫老柯只能做「困獸之鬥」，令人同情。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦