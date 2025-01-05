柯建銘喊大罷免 綠委嘆「不得已」：在野別激怒民意

民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出改選立法正副院長、罷免41席國民黨立委的「雙罷」，國民黨立委翁曉玲則反擊要罷免賴總統。民進黨立委賴瑞隆指出，人民是國家主人，也是最後仲裁者，當各項憲政作為都遇上困難，罷免、公投是最後的不得已的終極手段。

柯建銘昨天上午隻身主持民進黨立法院黨團記者會，他在回應媒體提問表示，針對近日國會亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

賴瑞隆今天指出，人民不滿立法院亂象，從去年開始的國會擴權法案讓行政立法失衡，到現在搶錢的「財政收支劃分法」、破壞憲法法庭的「憲法訴訟法」等，破壞行政、立法、司法間的平衡，讓財政陷入混亂，也讓民主陷入混亂，這是人民最擔憂的。

賴瑞隆認為，此狀況必須獲得有效處理，而人民是國家主人，也是最後仲裁者，當憲政手段如覆議、釋憲都遇困難，人民意志就會做出展現，因此才會有人提出罷免、公投的最後終極手段，「但這是最後不得已的手段。」

賴瑞隆喊話藍白，針對爭議法案應理性協商、重新討論，而非摧毀民主制度，這才是正辦，若藍白還是不顧民意、強行推動，惡意螺旋將持續上升，再次呼籲在野不要激怒民意、懸崖勒馬，不然人民將用各種手段導正立法院亂象，都將造成台灣政治更大動盪。

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