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柯建銘發7千字長文標記51戰隊 僅2女綠委留言打氣

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
留言串中僅有2名民進黨立委留言打氣。圖／取自柯建銘臉書。
留言串中僅有2名民進黨立委留言打氣。圖／取自柯建銘臉書。

民進黨立院黨團總召柯建銘拋「雙罷」戰場，不只要改選、罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，41位國民黨立委也要罷掉，並透過公投解散國會。他昨晚在臉書發布7000字長文，更標記50名黨團成員，卻僅2名綠委回應，網友見狀酸說「其他人怕被清德宗點名做記號」？

選罷法等三大法案通過後，朝野對立加劇，民進黨團日前提變更議程改選立法院長，再度點燃戰火。

柯建銘長文中細數，很多台灣人都看不下去藍白賣台行為，罷免聲音已響徹雲霄，黨團必須草船借箭、借力使力，來場才是主權在民，民意為依歸的大罷免，「老柯最強，沒在怕的！」、「竭盡所能救台灣！自己國家自己救！」並在文末標記50名黨籍立委臉書。

不過，12個小時過去，卻僅獲得極少數的綠委回覆。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤搶頭香，稱「總召的信念無比強大，總在最關鍵之時堅守立場，捍衛執政的理念。國會正面臨前所未見的沈淪墮落，國會需自救！台灣需自救！」綠委賴惠員則回應「竭盡所能救台灣！！自己國家自己救！柯總召加油！」

留言串中，也有政治粉專發現此事，酸說「有沒有發現，這篇沒幾個立委敢來留言幫忙加油！怕被清德宗點名做記號！」

有趣的是，國民黨不分區立委葛如鈞意外現身柯建銘臉書的留言串，表示「國家是大家的，國會也是」，反引起討論與質疑，有網友批評「口嫌體正直，明明心裡想的是國家就是民進黨的，對不！」、「2024區域立委選票藍白相加還輸民進黨，你們躲在不分區的最賭爛！」

觀察其他留言，許多網友要柯建銘保重身體，也響應大罷免論述，喊出「自己國家自己救」，感佩柯建銘不忘初衷，但也有網友有直言「不要整天浪費納稅人錢搞這些」、「自己都不知道自己在說什麼了，不要亂上車」。

民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／取自柯建銘臉書
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／取自柯建銘臉書

罷免

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