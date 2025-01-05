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「大罷免」綠營不同調 李彥秀：賴清德進退維谷的困境

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天舉行記者會，揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及國民黨41席區域立委，但民進黨稱未針對罷免具體討論。國民黨立委李彥秀表示，與其說民進黨玩兩手策略，不如說是賴清德總統面臨進退維谷的困境。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天舉行記者會，揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及國民黨41席區域立委，但民進黨稱未針對罷免具體討論。國民黨立委李彥秀表示，與其說民進黨玩兩手策略，不如說是賴清德總統面臨進退維谷的困境。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天舉行記者會，揚言要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及國民黨41席區域立委，但民進黨中央稱未針對罷免具體討論。國民黨立委李彥秀今天表示，與其說民進黨玩兩手策略，不如說是賴清德總統面臨進退維谷的困境。

李彥秀表示，柯建銘是民進黨的「三朝元老」，從前總統馬英九、蔡英文到賴清德，做了16年民進黨立院黨團總召；從「大法官人事同意權」到倡議「雙罷」，柯建銘不僅要讓外界看到「誰才是民進黨立法院的老大」，更是向賴清德宣示「黨團自主的主權」，即使過去8年完全執政，蔡英文也相當尊重黨團的意見。

李彥秀認為，柯建銘的發難，與其說是立法院與黨中央的「兩手策略」，不如說是賴清德面臨「進退維谷」的困境，缺乏整體執政的大戰略，邊談邊打、立場反覆，不僅徹底激怒在野黨，黨內同志也不知道「為誰而戰，為何而戰」，上任短短7個多月，民意支持度也始終未見提升，黨內不同力量也蠢蠢欲動。

李彥秀指出，柯建銘昨天的「雙罷說」，讓罷免團體炸鍋，也對後續的罷免活動投下了「深水炸彈」。深綠獨派當然開心「民進黨終於動了起來」，但民進黨的公開介入，打開了潘朵拉的盒子，讓號稱公民行動背後的政治力量攤在陽光之下。

李彥秀說，明眼人都看得出來，所謂罷免團體，不但活動力驚人，常設連署站點，攻擊抹黑圖卡更是源源不絕，背後的資源以及中央廚房早就下去了，柯建銘不僅揭開了罷免背後不能說的秘密，更讓中間選民看清背後的政治目的。

李彥秀強調，面對民進黨覆議、釋憲、公投、罷免的各種法律與政治手段，國民黨當然都會有沙盤推演。同時，她也喊話民進黨，「更大的民主」是尊重民主程序，而不是進行民粹仇恨動員，讓台灣陷入綠色威權的恐懼之中。

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