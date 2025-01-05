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「大罷免」柯建銘與民進黨不同調？王鴻薇：兩手策略

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天揚言要罷免41位國民黨立委，但民進黨團幹事長吳思瑤卻說，民進黨沒有主動主導任何一個罷免案，不同調引發關注。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今表示，這是綠營的兩手策略。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天揚言要罷免41位國民黨立委，但民進黨團幹事長吳思瑤卻說，民進黨沒有主動主導任何一個罷免案，不同調引發關注。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今表示，這是綠營的兩手策略。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天揚言要罷免41位國民黨立委，但民進黨團幹事長吳思瑤卻說，民進黨沒有主動主導任何一個罷免案，不同調引發關注。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，若罷免不成功，民進黨主席賴清德可以切割不用負責，所以這是綠營的兩手策略。

王鴻薇表示，柯建銘說要全台大罷免，吳思瑤馬上出來切割，說目前黨中央並沒有下達相關的指令，一些罷免團體也試圖跟柯建銘切割，但從罷免基隆市長謝國樑開始，民進黨假裝用民間團體當作發動對象，如果不成功的話，賴清德可以切割，不用因此下台負責，所以這不過是民進黨的兩手策略而已。

王鴻薇指出，民進黨早在去年上半年，就已開始在籌備大罷免潮，罷免謝國樑只是一個試金石，接下來很多青鳥團體已成立各區域委員的罷免團體，柯建銘不過是講了一個真心話和大白話。

面對民進黨來勢洶洶，王鴻薇直言，「我們一定會正面迎戰、直球對決，絕不會退縮」。她說，據了解，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸都有可能成為罷免對象，鄭重警告民進黨，不要以為國民黨是軟柿子，他們絕對會硬起來。

王鴻薇認為，民進黨不會對41個區域藍委全部發動罷免，而是採取線狀或塊狀式的罷免，目前在雙北、台中已經出現聯合罷免行動，包括中央廚房製作文宣、 志工互相留用等，國民黨絕對不會掉以輕心。

罷免

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