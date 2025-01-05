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「撕破和解假面具」 國民黨：不畏戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
立法院國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘及副書記長王鴻薇，批評綠委主張罷免韓國瑜是打臉賴清德總統。記者潘俊宏／攝影
立法院國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘及副書記長王鴻薇，批評綠委主張罷免韓國瑜是打臉賴清德總統。記者潘俊宏／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘昨日揚言，除罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣外，亦會針對四十一位區域藍委發動罷免。國民黨第一時間出面回應，批評民進黨已完全撕破和解的假面具，就是要讓台灣陷入無止盡的對抗與惡鬥之中，更正告民進黨，國民黨不會畏戰，一定會正面迎戰民進黨惡意的罷免操作。

綠營擬發動藍委大罷免，去年即有傳言。民進黨秘書長林右昌去年曾說，罷免不是民主政治常態，比大選還困難，可能不要去談要透過罷免來增加國會席次，這角度並不是很健康。針對去年、今年綠營說法不一，國民黨立委賴士葆直言，民進黨不演了，目的就是奪權。

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，柯建銘因權力無限擴大、膨脹，甚至動輒稱民進黨團委員不做什麼事情便開除黨籍。柯建銘總召儼然變成「柯主席」。上帝要毀滅一個人必先使其瘋狂，看起來柯建銘處於瘋狂狀態。

國民黨立委李彥秀表示，民進黨習慣過去完全執政的霸道，無法面對雙少數的困境，不知謙卑面對民意，在同胞中找敵人，透過黨國機器全面對在野黨發起戰爭，政治追殺。民進黨的綠色威權體制，出賣台灣的自由民主是現在進行式。

國民黨立委翁曉玲在臉書貼文說，如果「罷免」，是解決當前台灣憲政民主危機的重要手段，那麼「罷免總統」，自然不能排除在外。她主張，可以全民罷免總統，增訂「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接罷免之」的修憲案。

國民黨 李彥秀 柯建銘 民進黨 王鴻薇 罷免 韓國瑜

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