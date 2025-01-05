老柯的獨白？ 再嗆罷免41藍委

民進黨立院黨團總召柯建銘昨再開戰場，表示除了要改選、罷免立法院正、副院長韓國瑜與江啟臣，還要「雙罷」，四十一位國民黨立委也要罷免掉，此外還要透過公投解散國會。不過，民進黨隨即表示，尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。

據了解，柯建銘昨開記者會拋「雙罷」等主張，府院黨事前不知情，執政高層尊重黨團自主，但也強調目前沒有發動罷免的規畫。

選罷法等三大法案通過後，朝野對立加劇。民進黨團日前提變更議程改選立法院長，柯建銘昨天隻身舉行記者會表示，要求改選立法院長，即便明知不可為，但至少要留下紀錄，未來黨團也會不斷提案，這周的立院程序委員會也會再提案，若沒有任何作為，民進黨的尊嚴和價值將全部不見。

柯建銘也預告「大罷免潮來了」，他說很多台灣人都看不下去，都說要罷免，且聲音響徹台灣的雲霄，他身為民進黨團總召，有責任要來罷免韓國瑜及江啟臣。民意已經沸騰，四十一位國民黨立委也要罷免掉（含無黨籍立委高金素梅、陳超明加入國民黨團運作），讓選民知道過去投錯票。

柯建銘說，國民黨怕了才會抹黑他，「這是老柯最有戰力、最成熟的時間」，如今國會已經被中國國家主席習近平管轄，國民黨急著要賣台，要讓中共解放台灣，他在國會已經卅一年，知道現在民意已經沸騰。

他指出，大法官釋字六四五號解釋，指立法院可以提出公投，符合憲法主權在民與人民有創制、複決權，民意最重要，修憲就要公投，「解散國會是更小的事情，解散國會用公投是可以的」，否則完全沒有主權在民的機制，這是唯一的機會。

不過，綠營內部對是否發動罷免不同調。民進黨團幹事長吳思瑤說，柯建銘的發言是對國會民主的憂慮，也反映民進黨支持者共同的焦慮；罷免是人民權利，尊重人民自主自發，但民進黨沒有主動主導任何一個罷免案。

民進黨則表示，各地的罷免行動都是公民自主行動，能理解國會失序亂象下，黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。

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