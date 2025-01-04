柯建銘拋「雙罷」 黨中央人士：民進黨未具體討論

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天拋出改選立法院長、罷免41席國民黨立委的「雙罷」。民進黨表示，各地罷免行動都是公民自主行動，能理解黨團在國會失序下第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。

柯建銘今天上午在民進黨立法院黨團召開記者會回應媒體提問表示，針對近日國會亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

民進黨中央黨部下午表示，對於國民黨與民眾黨在立法院通過各項法案所造成的憲政爭議，行政院正依循憲政程序，尋求一切可能的救濟手段，來維護國家利益與全民福祉。

民進黨指出，做為理性負責任的執政黨，期盼國民黨與民眾黨能以蒼生為念，停止推動傷害國家的法案，仍希望大家在新的一年能夠團結，為國家共同打拚。

民進黨強調，各地的罷免行動都是公民自主行動，民進黨能夠理解國會失序亂象下黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。

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