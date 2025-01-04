綠將發動大罷免藍委 翁曉玲主張修憲增訂公投罷免總統

民進黨立院黨團昨日於立法院會提案罷免立法院長韓國瑜，今日總召柯建銘揚言罷免41名區域立委。國民黨立委翁曉玲在臉書貼文主張，可以全民罷免總統，增訂「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接罷免之」的修憲案。

翁曉玲表示，民進黨在國會少數、投票數過不了半數，輸不起，就大搞罷免潮，從罷免藍委、竟想再罷免韓國瑜，這一切的政治動作，無非就是要透過鼓動青鳥們來對抗代議民主。原來賴清德說的「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」， 就是想用罷免來解決輸不起的事。

翁曉玲說，如果「罷免」，是解決當前台灣憲政民主危機的重要手段，那麼「罷免總統」，自然不能排除在外。目前憲法規定，罷免總統只能由立法委員提案，罷免總統案成立後才交由人民投票表決，就只有一項罷免總統的方法。然而，總統既已由人民直選， 為何人民無法直接行使總統罷免權？ 用更直接、更大的民主去解決不適任總統的問題？

翁曉玲認為，目前對縣市首長、民意代表的罷免，均是由人民連署提案，以展現直接民主、實現直接民權，故罷免總統的提案，理應比照辦理，交由人民作主。

翁曉玲強調，修憲雖然不易，但讓人民有權直接罷免總統，不失為一個可以節制總統權力的做法，增訂「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接罷免之」的修憲案。

不過，根據「總統副總統選舉罷免法」，總統罷免案須經立委4分之1提議，立委3分之2同意後提出，即29名立委提議、76席同意即可提出，以國民黨團人數來看可以提議，但即使藍白合作都不會過關。國民黨立委陳玉珍說，民進黨團不斷羞辱韓國瑜，鑒於民進黨團搞得國家動盪不安，國民黨一樣可以提案罷免賴清德總統，以示抗議。

商品推薦