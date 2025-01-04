聽新聞
0:00 / 0:00
切割？柯建銘提罷免41席區域藍委 民進黨：並未具體討論
民進黨立院黨團總召柯建銘今提出「雙罷」概念，表示不只是要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，連國民黨41席區域立委也都要罷掉。民進黨中央黨部強調，各地罷免行動都是公民自主行動，能理解黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免具體討論。
立法院日前三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法，行政院也針對已送出的憲法訴訟法提覆議案。民進黨中央黨部表示，對於國民黨與民眾黨在立法院通過各項法案造成的憲政爭議，行政院正依循憲政程序，尋求一切可能的救濟手段，來維護國家利益與全民福祉。
民進黨中央黨部表示，作為理性負責任的執政黨，期盼國民黨與民眾黨能以蒼生為念，停止推動傷害國家的法案，仍希望大家在新的一年能夠團結，為國家共同打拚。
民進黨中央黨部也強調，各地的罷免行動都是公民自主行動，能理解國會失序亂象下，黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言