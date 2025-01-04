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切割？柯建銘提罷免41區域藍委 民進黨這樣說

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切割？柯建銘提罷免41席區域藍委 民進黨：並未具體討論

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院去年底連同憲法訴訟法，三讀通過財劃法、選罷法修正案，後二案至今尚未送至行政院。圖／聯合報系資料照片
立法院去年底連同憲法訴訟法，三讀通過財劃法、選罷法修正案，後二案至今尚未送至行政院。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘今提出「雙罷」概念，表示不只是要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，連國民黨41席區域立委也都要罷掉。民進黨中央黨部強調，各地罷免行動都是公民自主行動，能理解黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免具體討論。

立法院日前三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法，行政院也針對已送出的憲法訴訟法提覆議案。民進黨中央黨部表示，對於國民黨與民眾黨在立法院通過各項法案造成的憲政爭議，行政院正依循憲政程序，尋求一切可能的救濟手段，來維護國家利益與全民福祉。

民進黨中央黨部表示，作為理性負責任的執政黨，期盼國民黨與民眾黨能以蒼生為念，停止推動傷害國家的法案，仍希望大家在新的一年能夠團結，為國家共同打拚。

民進黨中央黨部也強調，各地的罷免行動都是公民自主行動，能理解國會失序亂象下，黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。

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