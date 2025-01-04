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料綠營公投綁罷免 藍高層：備反制公投議題催罷免不同意票

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
面對國會朝小野大，民進黨可能針對憲訴法、財劃法和選罷法等提複決公投，搭配大罷免藍委，形成「公投綁罷免」。有國民黨高層說，國民黨也會準備公投議題，例如實質廢死議題，催出藍營選民出來投票，反制罷免。圖／聯合報系資料照片
面對國會朝小野大，民進黨可能針對憲訴法、財劃法和選罷法等提複決公投，搭配大罷免藍委，形成「公投綁罷免」。有國民黨高層說，國民黨也會準備公投議題，例如實質廢死議題，催出藍營選民出來投票，反制罷免。圖／聯合報系資料照片

面對國會朝小野大，民進黨除針對憲訴法、財劃法和選罷法等修正案提覆議之餘，也可能搭配大罷免藍委，將前述三法訴諸直接民意發動公投，形成「公投綁罷免」。有國民黨高層說，國民黨也會準備公投議題，例如實質廢死議題，催出藍營選民出來投票，反制罷免。

立法院去年12月20日通過憲訴法、財劃法和選罷法等修正案，行政院已對憲訴法提出覆議，針對另兩法提覆議是時間早晚。在國會朝小野大的情況下，民進黨不排除訴諸直接民意，針對三法發動公投，屆時搭配罷免藍委，衝高投票率，提高罷免成功率。

賴清德於元旦談話中說，「立法院所通過的爭議性法案，行政院有權提出覆議⋯⋯憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際」、「人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦。」

民進黨立院黨團總召柯建銘今日說法也確定在本屆立法院就職滿一年後，罷免藍委即刻起跑。他表示，除罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣外，也將針對國民黨所有區域立委進行罷免。

國民黨高層說，公投綁罷免絕對有影響，這是整個黨的事情，不是個別委員的事情，屆時黨機器就要啟動。公投門檻或罷免二階段連署都會很快。

國民黨高層說，這就是賴清德總統所說的「更大的民主」，而國民黨也會有公投議題，譬如實質廢死，其他要給民進黨、賴清德「標籤化」很多事情，這需要黨內集體討論，一定會提出公投，能讓藍營選民出來投公投以外，針對罷免藍委也投下不同意票。

該高層也說，基層的藍營不是沒在考慮，針對區域綠委也發起罷免，但既然看不下去綠營胡搞，藍營也批評綠營肆意發動罷免，是否要讓外界認為藍綠一樣爛，必須謹慎。

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