柯建銘嗆大罷免藍委 許宇甄：不怕跟民進黨大鱷魚搏鬥

民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，除罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣外，也將針對國民黨所有區域立委進行罷免。國民黨立委許宇甄說，國民黨選擇和民進黨這隻大鱷魚搏鬥，就不怕受傷，為阻止綠色威權復辟，還給人民清廉政府，重塑司法公平與正義，要戰便戰，國民黨沒在怕。

許宇甄表示，過去8年，立法院幾乎成了行政院的立法局、記名小弟，監督制衡機制蕩然無存，造成立法院變成小弟的始作俑者就是柯建銘，人民為了糾正這個錯誤，本屆讓國民黨、民眾黨在立法院擁有62席立委，陸續提出進步改革法案，卻被民進黨大法官封殺，賴清德總統為了挽回頹勢，現在又打算封殺憲訴法、財劃法、選罷法，柯建銘今早更是開記者會，宣布要啟動罷免國民黨41席區域立委，這種報復性罷免手段不是民主，而是威權。

許宇甄認為，民進黨政府為了幫賴清德奪回國會主導權，今年勢必會以大量行政資源，對國民黨立委進行罷免宣傳活動，這種反民主的惡意罷免手段，國民黨不會坐以待斃，今年不必要的宣傳預算，一毛都不會給。

許宇甄指出，選罷法第75條規定，「就職未滿一年不得罷免」，中選會對此規定視若無睹，放任全國各地罷免連署提前開跑。質詢中選會主委李進勇，要怎麼杜絕這種偷跑亂象？李說法律沒有規範。柯建銘的大罷免宣言已說明中選會不是獨立機關，而是配合民進黨運作的選務機關。

許宇甄批評，中選會改正惡意罷免提前連署情況根本不需修法，只要制定民國114年2月1日以後罷免案的連署書就能解決。中選會明知惡意罷免、偷跑連署已造成社會紛擾，卻任由亂象橫生，任由民進黨利用行政權協助罷免成案，這就是在幫賴清德作弊。罷免制度儼然成了賴清德、柯建銘用來修理在野黨的行政工具，這種惡法一定要修正。

許宇甄質疑，賴清德元旦文告才提出「更大的民主」謬論，今早柯建銘就宣布要罷免國民黨41席區域立委，民進黨團總召改選在即，柯建銘是在向賴清德宣示效忠？想要立功保住總召職位？

許宇甄強調，國會是人民的國會，不是賴清德或柯建銘的國會；民主是指人民作主，不是賴清德做主，更不是柯建銘說了算。民進黨為保自己的執政優勢，大罷免、干預司法等骯髒手段盡出。為對抗民進黨這隻吃人不吐骨頭的大鱷魚，最好的做法是先排光沼澤的水再來抓。改革不可能輕鬆，更不可能毫不費力，國民黨既然選擇了和民進黨這隻大鱷魚搏鬥，就不怕受傷，為了阻止綠色威權復辟，還給人民一個清廉政府，重塑司法公平與正義，要戰便戰，國民黨沒在怕。

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