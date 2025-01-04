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才說罷免非常態…柯建銘今嗆罷藍委 賴士葆：就是要奪權
民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，除罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣外，也將針對國民黨所有區域立委進行罷免。不過，民進黨秘書長林右昌去年才說，罷免非常態，藉罷免扳回席次不健康。國民黨立委賴士葆批，民進黨不演了，目的就是奪權。
柯建銘今日公開表示，不是只有罷免韓國瑜、江啟臣，應該要把國民黨所有區域立委罷掉，要雙罷，要讓選民知道過去投錯票，這些人來立法院是在賣台，「這些人難道不需要被罷掉？」
然而，林右昌去年10月16日才表示，罷免不是民主政治常態，比大選還困難，可能不要去談要透過罷免，來增加國會席次，這角度並不是很健康。
賴士葆說，民進黨不演了，本來就是準備大罷免，民進黨在國會未過半，現在露出真面目。沒有想過全世界民主國家，罷免本就少，民進黨目的就是為了奪權，認定罷免改選後，民進黨會過半。民眾也很感冒，才剛選舉完又要選。
賴士葆表示，當家鬧事，執政黨發動罷免，等於提早改選，原來的選罷法變得沒有意義。
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