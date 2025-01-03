快訊

切割？柯建銘提罷免41區域藍委 民進黨這樣說

全猿逃走中？傳籃籃含淚辭退樂天女孩 球團回應藏玄機

下周迎大陸冷氣團先乾後濕連凍6天 有望降雪2時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免傅崐萁 「微光花蓮」辦實體連署開第一槍

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
罷傅團體「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，網紅八炯也來號召。記者王燕華／攝影
罷傅團體「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，網紅八炯也來號召。記者王燕華／攝影

罷傅團體「微光花蓮」今晚在市區辦理首場實體連署，為罷免傅崐萁行動開出第一槍，網紅八炯擔任領銜人，到場號召。團隊表示，後續會辦理多場連署，並與其他縣市相關團體串連，第一階段標準訂得很高，預計收5、6000份連署書，達標才會送件。

「微光花蓮」團隊表示，去年5月17日第一次國會衝突後，花蓮一票年輕人籌組新世代青年團體，5月28日國會濫權法通過，罷免聲浪四起，他們想到要罷免的，第一個就是傅崐萁，因此站出來籌組「微光」，希望用點點微光照亮花蓮。

團隊批評藍白兩黨持續審濫權法案，完全沒有審民生法案，是不對的，今晚開出第一槍，明天起在各鄉鎮地區辦理實體連署，他們不怕打壓，不怕查水表，呼籲大家勇敢站出來，罷免不適任的藍白立委。

「微光花蓮」今晚今晚6時30分在東大門夜市旁的石來運轉廣場辦連署，時間一個小時，不斷湧入人潮，網紅八炯也到場。團隊表示，從去年6月就開始在網路號召，在今晚首場實體連署前，已經收妥或掌握到的連署書近1000份。

團隊指出，曾與罷韓、拆樑團隊討論，擔心遭到地方選委會刁難，因此雖然第一階段只需要1900多份，但將安全水位訂在5、6000份，達標才送，若真的遭到刁難，還有源源不絕的連署書可以補；除在縣內辦實體連署，也和雙北、台中相關團體聯名合作，提供據點讓外縣市花蓮人連署。

團隊成員向傅崐萁喊話，人民才是頭家，不是你說了算，若不想被罷免，就請讓國家、國會和縣政恢復正常。

「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，要罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者王燕華／攝影
「微光花蓮」今晚在市區石來運轉廣場辦首場實體連署，要罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者王燕華／攝影

罷免

延伸閱讀

批「盤仔假流氓」 綠黨團：黃國昌耍大牌讓協商拖3小時

影／綠委提罷免韓國瑜 傅崐萁：打臉賴清德或想分化藍營？

民進黨提案改選立法院長 傅崐萁：柯建銘與賴清德唱雙簧

新北集會究責濫權立委 青鳥：承傳黨外民主精神

相關新聞

綠將發動大罷免藍委 翁曉玲主張修憲增訂公投罷免總統

民進黨立院黨團昨日於立法院會提案罷免立法院長韓國瑜，今日總召柯建銘揚言罷免41名區域立委。國民黨立委翁曉玲在臉書貼文主張...

切割？柯建銘提罷免41席區域藍委 民進黨：並未具體討論

民進黨立院黨團總召柯建銘今提出「雙罷」概念，表示不只是要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，連國民黨41席區域立委也都要罷...

諷柯建銘掀大罷免像慈禧 國民黨：賴清德淪大權旁落光緒帝

民進黨立院黨團總召柯建銘今宣布展開「雙罷」，除罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣外，也將針對區域藍委展開罷免。國民黨表示，...

料綠營公投綁罷免 藍高層：備反制公投議題催罷免不同意票

面對國會朝小野大，民進黨除針對憲訴法、財劃法和選罷法等修正案提覆議之餘，也可能搭配大罷免藍委，將前述三法訴諸直接民意發動...

柯建銘嗆大罷免藍委 許宇甄：不怕跟民進黨大鱷魚搏鬥

民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，除罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣外，也將針對國民黨所有區域立委進行罷免。國民黨立委許宇...

才說罷免非常態…柯建銘今嗆罷藍委 賴士葆：就是要奪權

民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，除罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣外，也將針對國民黨所有區域立委進行罷免。不過，民進黨秘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。