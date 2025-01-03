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史雪燕風波延燒！桃園1里長恐解職 市府函請中央釋疑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園一名里長因具中華人民共和國國籍，恐面臨解職命運，市府民政局表示當事人有陳情，將函請中央釋疑。本報資料照片
桃園一名里長因具中華人民共和國國籍，恐面臨解職命運，市府民政局表示當事人有陳情，將函請中央釋疑。本報資料照片

具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕因違反國籍法遭解職案延燒，內政部長劉世芳昨指全台另有5名里長具中華人民共和國國籍，恐未來也會面臨解職處分；劉世芳所指里長有1人位於桃園，地方政府證實此事，但由於該里長對於中央規定有疑義，民政局將發函請中央釋疑。

據「中時電子報」報導，桃園該名具雙重國籍身分的里長表示自己來台數十年，經營地方或不少里民肯定，希望能繼續服務；該里長受訪後轉為低調，記者追問未來打算與相關看法意見，均稱「沒空」就掛掉電話。

民政局表示，該里長依中華民國法律取得合法身分，也通過參選資格審查及當選里長，在地方服務多年，績效良好。關於中央來函地方依法處理一事，由於國籍法與兩岸人民關係條例在雙重國籍認定上仍有許多疑義，當事人也提出陳情信，市府將整理相關問題發函請內政部釋疑。

劉世芳 國籍 桃園

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