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陸推居住證 邱垂正：製造對台行使管轄權假象

中央社／ 台北3日電
陸委會主委邱垂正。中央社
陸委會主委邱垂正。中央社

陸委會主委邱垂正表示，中國大陸誘拉台灣民眾申辦居住證、定居證、身分證，這是對台統戰手段，企圖營造對台行使管轄權假象，政府嚴肅看待，呼籲民眾捍衛個資、莫嘗試申領。

邱垂正於3日上午接受廣播節目訪問。邱垂正在節目上強調，中國大陸誘拉台灣民眾申辦居住證、定居證、身分證等證件，試圖改變兩岸人民身分以戶籍做為區隔的現狀，開始用融合的手法，模糊兩岸實質與心理的界線。

邱垂正表示，中國大陸透過居住證、定居證、身分證等證件申辦的慢慢誘拉，將台灣民眾視作其公民，企圖在國際法或國內法層次製造對台行使管轄權的假象，政府嚴肅看待這樣的狀況，民眾也要非常地小心。

邱垂正說明，倘若領用中國大陸身分證，政府將依據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）查處，違反者將被註銷在台戶籍，當事人將喪失台灣人民身分及戶籍所衍生的相關權利，包括健保、長照的使用資格、公民投票權等。

網紅八炯、「閩南狼PYC」陳柏源推出陸對台統戰影片，內容指稱有逾10萬名台灣人領用對岸身分證。邱垂正坦言，關於這個數字的真實性，「我們真的是不清楚」；不過既然有被提及，政府將會審慎以對，主管機關會請有重大嫌疑者加以說明。

邱垂正提到，有些常住中國大陸的台灣民眾會申領居住證，主要是為了在地生活便利，中國大陸鮮少公布有多少台灣民眾領用居住證，最近一次官方公布數據在2018年，中國大陸指稱有2.2萬名台灣民眾申領居住證。

邱垂正表示，申領對岸居住證目前不受台灣法律限制，不過呼籲民眾捍衛個資安全，不要輕易地為了申領對岸證件繳出個資，一方面是對岸個資保護概念較弱，恐有個資被外流、被濫用風險；另一方面為，不能排除對岸使用個資去做人流、金流規管。

邱垂正說明，定居證是取得對岸身分證前轉換階段，可視作正為轉換身分做準備，倘若有得知案例，一定會力勸當事人審慎思考，這將對個人權利產生重大影響；一旦在陸設有戶籍，將會註銷在台戶籍，過去10年已經註銷679人。

居住證 邱垂正

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