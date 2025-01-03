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陸惠台人辦證 民進黨：恐仿俄烏戰爭 當攻台藉口

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨今開「免錢的最貴，小心『中國陷阱卡』！」記者會，表示若申辦相關證件，個資、自由與人身安全恐遭中國監控、中國司法清算，甚至可能會被中國公安「全球定位」。圖／民進黨提供
民進黨今開「免錢的最貴，小心『中國陷阱卡』！」記者會，表示若申辦相關證件，個資、自由與人身安全恐遭中國監控、中國司法清算，甚至可能會被中國公安「全球定位」。圖／民進黨提供

網紅揭台灣有超過10萬人取得中國大陸身分證，引發討論。民進黨今開記者會表示，若申辦相關證件，個資、自由與人身安全恐遭中國監控、中國司法清算，甚至可能會被中國公安「全球定位」，也可能仿效俄烏戰爭模式，成為未來攻台藉口之一。

民進黨今開「免錢的最貴，小心『中國陷阱卡』！」記者會，中國事務部主任吳峻鋕表示，中國提出許多惠台「陷阱」，包括新版卡式台胞證，可能會被中國公安全球定位，24小時掌握行蹤，且與中國身分證相似，有「內地化」台灣傾向，又以實名制與公民身份號碼資料庫來監控全民，赴中台人恐被監控；而台灣居民居住證，與中國身分證相似度極高，辦證需按指紋，等同提供完整個資與生物資料暴露給中國當局，申辦台灣人恐將被納入天眼等系統監控。

吳峻鋕再舉例，去年黃埔軍校百年校慶自由行，第一個行程竟是整團帶去申辦居住證、敬老證、駕駛證、銀行卡、電話卡，藉由辦證登記可全面蒐集個資，無疑是把個人資料陷入危機；至於中國身分證部分，依兩岸人民關係條例，只要領取即屬違法，喪失台灣人身分及各項權益。他說，中國也可能仿效俄烏戰爭模式，把台灣人變成中國人後，成為未來攻台的藉口之一。

民進黨立委王義川表示，中國推行的台灣居民居住證存在嚴重隱患，且根據專家分析，此證與中國人民身分證相似，僅在晶片設計及證號編排上有區別，一旦中國單方面宣布居住證等於中國身分證，持有者可能被視為中國公民，甚至被要求遵守中國法律，對國家安全造成重大威脅，中國以便利性為誘餌，進一步侵蝕台灣國家主權和民眾安全。

民進黨發言人吳崢則說，中國利用惠台政策、福利政策來包裝的融台作為，包含中國從去年開始大力主導，由福建發出定居證，及中國在海峽論壇會中強力推動、拉攏台灣人申辦中國銀行帳戶、手機門號及居住證，還有福馬同城通祭出許多優惠，一但台灣人將個資交給中國後，就如同進入黑洞，台灣政府部門無法掌握，未來國人行動受到中國監控、個資受中國詐團運用等，台灣政府恐難協助。

吳崢強調，更嚴重是中國近年對言論管控日益加嚴，包含國安法、懲治台獨22條意見，都顯示中國主張其司法管轄權不限於中國境內，完全憑中國單方面意思，若是申辦中國相關證件，即使在台灣參與投票、發言，都可能受到中國法辦，藉此打擊台灣。

個資 台灣人 身分證

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