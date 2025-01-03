諷賴清德沒膽搞兩國論 黃國昌：台獨龜孫

內政部日前以違反「國籍法」為由，解職早已卸任的南投縣前議員史雪燕，被國民黨批是搞兩國論。民眾黨代理主席黃國昌今日表示，賴清德總統沒有搞兩國論，騙選票而已，哪是「台獨金孫」，是「台獨龜孫」，賴清德沒膽，目的是搞國內政治清算鬥爭。

史雪燕已卸任南投縣議員兩年，因其陸配身分，去年底遭內政部行政命令要求解職。國民黨立院黨團昨日舉行記者會，質疑政府剝奪陸配參政權，也轟賴政府搞兩國論。

黃國昌今日說，賴清德沒有赤裸裸搞兩國論，嘴巴講台灣獨立，什麼時候真的搞過台灣獨立，騙選票而已。賴清德什麼時候搞過國與國，騙選票而已。賴清德過去對台灣主權的論述跟講的話兜得在一起？自己回去看自己講的話，自己都覺得丟臉，哪是「台獨金孫」，是「台獨龜孫」。

黃國昌表示，民進黨對兩岸人民關係條例的解釋，對比一下時任陸委會主委邱太三怎麼講，跟內政部長劉世芳怎麼講。對民進黨而言，法律永遠只是工具，沒有要遵守法律的精神及價值。

黃國昌提到，邱太三說過，「在我國現行法律制度下，根本不承認中華人民共和國。」在我國憲法之下，那裡叫做中華民國大陸地區，既然都不承認中華人民共和國，那裡的人怎麼會有國籍？現在劉世芳變一套說法，目的不是要搞兩國論，賴清德沒膽，賴清德要搞的是國內政治清算鬥爭，在內部造成分化分裂，民進黨才可以在賴清德蒼白無力的執政下，透過創造對立衝突，鞏固綠營基本盤。