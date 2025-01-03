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爭陸配參政權 史雪燕提訴願 劉世芳促先放棄原國籍

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北報導
南投縣前議員史雪燕（中）因違反國籍法遭解職，昨在國民黨立委陪同下舉行記者會。記者林伯東／攝影
南投縣前議員史雪燕（中）因違反國籍法遭解職，昨在國民黨立委陪同下舉行記者會。記者林伯東／攝影

具有陸配身分的南投縣前議員史雪燕因違反國籍法遭解職，內政部並要求南投縣議會追討過去薪資及研究費。史雪燕昨在多位國民黨立委陪同下舉行記者會，質疑這是政治動作，操弄兩國論，她已向內政部提起訴願，要為全台陸配爭取參政權。

史雪燕稱，接到處分書時感到錯愕也無法理解，擔任議員期間，內政部從未發文要求提供放棄國籍證明。她早於二○○七年已提供放棄大陸「戶籍」公證書。

內政部長劉世芳昨表示，陸配到台灣後享有部分福利外，若要參政必須要有完整中華民國國籍，體諒到第三地放棄國籍需要時間，才有當選後一年內放棄的規定，但很多人不遵守，因此民選公職身分會被取消，另查目前在台灣有五名里長持有中華人民共和國國籍，已去函主管機關區公所，要求按照國籍法或戶籍法等相關規定辦理，未來恐面臨解職等處分。

內政部表示，註銷中國戶口登記，並非喪失國籍，「戶籍」與「國籍」是不同的法律概念。中華人民共和國的人民身分既已轉換中華民國國民，擔任公職即應遵守國籍法相關規定，於任職、當選後依法放棄中華民國以外國籍。

另外，網紅八炯與「閩南狼」陳柏源合拍「中國統戰紀錄片」稱，目前已有十萬多名台灣人持有「中華人民共和國身分證」。劉世芳表示，根據影片內容發現林姓與蘇姓民眾疑持有中國身分證，目前在台灣戶籍分別在台中市與金門縣，已發函要求十天內說明，後續依照規定辦理，必要時取消台灣戶籍、廢止台灣身分證。

藍委羅智強批評，蔡英文即便提出「特殊國與國關係」，但不會把刀對向陸配。藍委黃建賓說，國安會秘書長吳釗燮任陸委會主委時函覆司法院，大陸人民不適用國籍法，而是兩岸人民關係條例。藍委翁曉玲說，賴清德有種就宣告兩國論。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反駁，放棄戶籍不等於放棄國籍，呼籲國民黨不要帶頭偷換概念，更不要藉機來偷渡雙證、偷渡一中的概念，為什麼中國籍配偶就要享有特權？

內政部 國籍 戶籍

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