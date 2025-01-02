史雪燕被解職 陸委會：擔任公職必須放棄外國籍

陸配史雪燕被內政部以違反國籍法解除南投縣議員公職。陸委會今天表示，國籍法是硬性規定，凡是擔任公職，不能有雙重國籍，這與是否承認一個國家沒有關係。

內政部去年12月2日解除史雪燕公職，在這個時間點，史雪燕已在2022年九合一選舉連任失利，未再擔任南投縣議員。國民黨立法院黨團今天召開「賴政府剝奪30萬陸配參政權！民進黨違憲硬幹『新兩國論』！」記者會質疑內政部的決定。

大陸委員會（陸委會）2日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，國籍法是硬性規定，凡要擔任公職，不能具備雙重國籍，必須要放棄外國籍才能出任公職。國民黨立委說「沒有辦法放棄中華人民共和國國籍」，據了解，目前沒有人去申請過，應該先去申請再說。

關於「我們沒有承認中華人民共和國所以不是國籍」的說法，梁文傑指出，對於政府來說，國籍法規定不能有雙重國籍，這是忠誠問題，不管國家有沒有被聯合國承認或僅僅是一個政權，都不能有雙重忠誠對象，這與是否承認一個國家沒有關係。

梁文傑舉例，有些國家不准人民放棄國籍，例如阿根廷，倘若有阿根廷籍人士歸化台灣、當選公職，如果其未能出示放棄阿根廷籍證明，一樣不能擔任公職，因為國籍法是硬性規定，其他國家的國籍一概不准，這個事情與「新兩國論」毫無關係。

關於大陸地區人民是否屬於中華民國國民，梁文傑表示，依據入出國及移民法規定，所謂的國民是指「中華民國國籍之居住台灣地區設有戶籍國民或台灣地區無戶籍國民」，用最白話的講，「你有資格參加健保才叫做中華民國國民」。

梁文傑指出，過往有些法院判例認定大陸地區人民也是中華民國國民，所以可以提出國家賠償等，行政院去年5月發函通令各部會，這個解釋不適用了，「現在的中華民國國民是很確定的一群人」。

史雪燕今天於記者會上表示，從設籍到參選公職，過程合法合規。擔任南投縣議員期間，內政部從來沒有發文要求放棄國籍聲明，反而是在卸任2年後做出要求，令人覺得這是政治動作，剝奪陸配在台灣的參政權，非常不合理。

行政院去年5月發函通令各部會，大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，不享有或負擔中華民國國民的權利義務，「大陸地區人民亦為中華民國人民」等相關函釋，即日起應停止適用或不再援用。